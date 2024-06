Roland Garros: Carlitos Alcaraz es el nuevo ‘Rey de la Tierra’

Carlos Alcaraz es el nuevo ‘Rey de la Tierra’.

Digno sucesor del emperador Rafa Nadal, el joven murciano ha protagonizado este 9 de junio de 2024 una gesta gloriosa en París.

Se ha impuesto, en una batalla de titanes, al alemán Zverev por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 5-2.

El murciano, con 21 años recién cumplidos, es el tenista más joven de la historia en coronarse en tres Grand Slams en las tres superficies.

Ha triunfado en canchas duras como el US Open de 2022, sobre césped en Wimbledon de 2023 y ahora en tierra, en Roland Garros 2024.

No fue fácil.

Alcaraz se recuperó de la decepción de dejar escapar una ventaja de 5-2 en el tercer set con una actuación dominante en el cuarto set durante el cual rompió el servicio de su oponente tres veces.

A pesar de recibir tratamiento en su muslo izquierdo por parte del fisioterapeuta del torneo con 4-1, el movimiento del tercer favorito no pareció verse afectado mientras se mantuvo firme detrás del servicio para llevar el partido por el campeonato hasta el final.

Después de perder el primer set, Zverev había dado la vuelta a la final al lograr cinco juegos consecutivos para reclamar cada uno de los sets segundo y tercero.

Compitiendo en su segunda final importante, Zverev, de 27 años, aspiraba a convertirse en el tercer hombre nacido en la década de 1990 en ganar un título de Grand Slam después de Dominic Thiem y Daniil Medvedev.

Con más de 4 horas jugadas, la capacidad de Alcaraz y Zverev para mantener el rumbo físicamente se puso a prueba en el quinto set.

El No. 4 del Ranking PIF ATP, Zverev, había pasado 19 horas y 27 minutos en la cancha camino al choque del domingo, el camino más largo hacia una final de Roland Garros desde el inicio de los tiempos de partido registrados en 1991.

Y se notó en el quinto, donde Carlitos le pasó físicamente por encima.

Carlos Alcaraz runs to embrace the Roland Garros ball kids. 🥹

One of the best moments of the tournament.

Smiles on all their faces and a very happy Carlitos.

A kid at heart. ❤️

pic.twitter.com/5cBpJyLSVI

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2024