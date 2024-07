Wimbledon: Alcaraz aplasta a Djokovic y es el campeón del mundo

Carlos Alcaraz es el rey.

Sin discusión.

Lo ha demostrado ante el eterno Novak Djokovic a quien ha aplastado este 14 de julio de 2024 sobre la hierba de Wimbledon.

Endosa al maestro serbio un 6-2/6-2/7-6.

Con nervios al final, porque pudo despachar a su rival con un 6-4 en el tercer set, cuando dominaba 5-4 y 40-15, pero de repente, la edad y la ilusión.

Se hizo un manojo de nervios y permitió al Coyote de los Balcanes, al Farmacéutico, al One and Only, remontar y hasta ponerse 5-6.

Se recompuso Carlitos, llegaron al tie break y ahí volvió el campeón.

UN COLOSO

Como subraya el diario británico The Guardian, puede que la final no haya estado a la altura del dramatismo de cinco sets de hace 12 meses, pero aun así fue emocionante ver lo que podría resultar un cambio de guardia decisivo.

Alcaraz mostró una gran compostura para ganar el tie-break después de perder esos tres puntos del campeonato y durante la mayor parte del partido dominó por completo a Djokovic con su tiro y velocidad; era una rareza ver a Djokovic tan confundido en la cancha.

Todos los ataques de Djokovic a la red no salieron bien (Alcaraz es demasiado bueno para elegir su objetivo para eso), pero Djokovic debe haber sentido que no podía igualar físicamente a Alcaraz desde la línea de fondo.

Es el cuarto título de Grand Slam para Alcaraz.

¿Cuántos puede ganar?

Por supuesto, Jannik Sinner también está en juego, pero ahora mismo parece que lo único que puede detener a Alcaraz sería su cuerpo.

Carlos Alcaraz gana por segunda vez Wimbledon y se convierte en el tenista más joven en ganar Roland Garros y Wimbledon en la misma temporada.

pic.twitter.com/wWC7EjHOzV — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 14, 2024

LA CONFESIÓN DE DJOKOVIC

Djokovic ingresó a la cancha central para enfrentarse a Alcaraz en Wimbledon con el objetivo de ganar su corona número 25 en un major.

Dos horas y 30 minutos después, el serbio se quedó con una expresión de impotencia en su rostro después de que el español lo superara para ganar en sets corridos.

“En general, tal como me sentí hoy en la cancha contra él, fui inferior en la cancha”. «Eso es todo. Era un mejor jugador. Jugó cada tiro mejor que yo. “No creo que hubiera podido hacer mucho más. Quizás intente animarme. Involucre a la multitud. Eso es lo que estaba pasando en el tercero. Eso me animó un poco. Tampoco me permitía tener muchos puntos gratis con mi servicio. Estaba leyendo el saque. Estaba jugando con mucha variedad. Para ser honesto, nunca lo había visto servir de esa manera”.

Alcaraz mejoró a 3-3 en la serie Lexus ATP Head2Head de ambos y ahora tiene un récord de 2-0 contra Djokovic en el major sobre césped.

Djokovic llegó al oeste de Londres hace poco menos de tres semanas tras haberse sometido a una cirugía de rodilla a principios de junio. El serbio está contento de haber podido ser tan competitivo en Wimbledon.

«Hice todo lo que pude para prepararme para este partido y este torneo en general». “Si alguien me dijera que jugaría la final de Wimbledon hace tres o cuatro semanas, lo daría por seguro. Donde estaba hace tres, cuatro semanas, donde estoy ahora. “Por supuesto que me siento decepcionado. Es un sabor amargo perder la final como lo hice hoy. Tiene que ser un éxito al final del día, conmigo y mi equipo jugando la final de Wimbledon y perdiendo ante el mejor jugador del torneo”. https://twitter.com/MovistarPlus/status/1812497659673842043

