Venta y compra anónima de criptomonedas por efectivo en Chile – el cajero de Bitcoin cambia las reglas del juego

Si te interesan las criptomonedas, seguramente has oído hablar de los problemas de las bolsas The Rock Trading o FTX. La plataforma The Rock Trading suspendió inesperadamente sus operaciones el 17 de febrero de 2023. Esto causó una preocupación legítima entre sus clientes. Aunque el comercio en las bolsas siempre implica el riesgo de perder dinero, aquí también surge el riesgo de que los fondos sean bloqueados por una institución centralizada. Sin embargo, existe una alternativa a las bolsas que está ganando popularidad y facilita la compra y venta de criptomonedas. Se trata de los cajeros automáticos de Bitcoin en Chile dentro del proyecto Bitomat.com, que se enfoca en ubicaciones con transacciones anónimas. A través de esta red de dispositivos, es posible realizar transacciones privadas dentro de los límites de la ley, y a veces incluso sin comisión.

Formas de comprar criptomonedas por efectivo

Al principio, conozcamos las formas de comprar criptomonedas por efectivo y veamos cómo elegir la mejor.

Puedes comprar criptomonedas directamente de otra persona. Los interesados en vender criptomonedas se anuncian en foros en línea o en plataformas de redes sociales o en plataformas especializadas para el comercio de criptomonedas. Sin embargo, debes recordar que esta opción no es completamente segura. Después de todo, no conoces las intenciones de la otra persona y no tienes seguridad de que la criptomoneda que quiere venderte proviene de una fuente legal y si no serás estafado.

La segunda opción para comprar criptomonedas por efectivo es el servicio de un broker de criptomonedas, es decir, un intermediario en el intercambio de criptomonedas por efectivo. En este caso, puedes realizar una transferencia o ir personalmente a la oficina del broker.

Si las dos opciones anteriores no te han convencido para comprar criptomonedas por efectivo, entonces conoce el tercer método, en muchos aspectos mucho más ventajoso, para comprar criptomonedas por efectivo – el Cajero Automático de Bitcoin anónimo. A continuación, encontrarás toda la información necesaria para usar este dispositivo de manera segura.

Recuerda que, independientemente del método de tu inversión, siempre debes ser cauteloso y verificar cuidadosamente con quién estás comerciando. Asegúrate de que la persona o empresa sea confiable y opere legalmente. ¡Recuerda la seguridad de tus fondos y guarda las criptomonedas en una billetera de criptomonedas!

¿Qué es un cajero automático de Bitcoin anónimo y para qué sirve?

El Cajero Automático de Bitcoin, también conocido como cajero de criptomonedas, es un dispositivo de autoservicio que permite comprar o vender rápidamente criptomonedas populares por efectivo. El usuario no necesita pasar por una verificación complicada y que consume mucho tiempo, sincronizar tarjetas de crédito o cuentas de Gmail. Además, el cajero ofrece mejores tasas que las bolsas populares o las casas de cambio. Hasta hace poco, esto era impensable, pero hoy en día las comisiones a menudo son del 0% y se puede hacer transacciones de hasta 990 Euros en anonimato.

El cajero permite comprar y vender criptomonedas por efectivo con una comisión de incluso 0%

Si quieres usar un cajero, pero nunca antes has comprado criptomonedas con su ayuda, a continuación encontrarás una descripción detallada que te ayudará a realizar una transacción por efectivo en poco tiempo y sin problemas. También aprenderás si un cajero de Bitcoin puede ayudar en una situación de crisis. Si decides probar, te mostraremos dónde encontrar información sobre cajeros automáticos de Bitcoin en tu área.

¿En qué se diferencia un cajero de criptomonedas por efectivo de un cajero automático estándar?

A primera vista, estos dispositivos son muy similares: ambos tienen un aspecto similar y una interfaz de usuario similar. Aunque ambos dispositivos aceptan efectivo, la principal diferencia es que el cajero está diseñado para comprar y vender criptomonedas y no requiere tener una cuenta bancaria ni tarjeta.

¿Qué se necesita para realizar una transacción criptográfica por efectivo?

Para realizar una transacción criptográfica usando un cajero automático, no necesitas establecer una cuenta en ninguna plataforma de intercambio, tener una tarjeta o una cuenta bancaria, ni siquiera proporcionar tu número de teléfono. Solo necesitas un documento de identidad, una billetera de criptomonedas y la cantidad que deseas intercambiar. El proceso de compra y venta de criptomonedas por efectivo es rápido y seguro, pero antes de conocer los detalles, familiarízate con los tipos de billeteras de criptomonedas.

¿Qué es una billetera de criptomonedas y cuál elegir para comprar y vender criptomonedas de manera segura por efectivo?

Las billeteras de criptomonedas pueden tomar la forma de programas o aplicaciones que permiten almacenar claves privadas criptográficas. ¿Cuáles son las opciones?

Billetera en línea: es un tipo de billetera de criptomonedas que necesita acceso constante a internet y puede usarse desde cualquier dispositivo. Es fácil de usar y puede configurarse con bolsas de criptomonedas o crear copias de seguridad automáticas. Su principal ventaja es también su mayor desventaja, ya que al estar constantemente disponible en línea, aumenta su susceptibilidad a ataques de hackers, lo que puede llevar a la pérdida de criptomonedas almacenadas en ella.

La segunda opción es la billetera de escritorio, que está instalada en el disco duro. Las billeteras de escritorio ofrecen más privacidad que las billeteras en línea, ya que las llaves privadas se almacenan en la computadora del usuario. Sin embargo, se sabe que las computadoras pueden fallar o ser robadas, lo que conlleva el riesgo de pérdida de criptomonedas.

El tercer tipo de billetera es la billetera de papel, que permite almacenar claves privadas, como su nombre indica, en papel. Es casi imposible hackearla, ya que las llaves privadas se almacenan fuera de línea. Desafortunadamente, también es una forma fácil y rápida de perder fondos si se pierde o destruye la billetera de papel.

El cuarto tipo de billetera criptográfica es la billetera de hardware, que opera en un dispositivo especialmente diseñado y es una de las billeteras criptográficas más seguras, ya que las llaves privadas se almacenan fuera de línea y están protegidas contra ataques de hackers. Como desventaja, algunos podrían considerar su precio, que es más alto que las otras opciones presentadas anteriormente.

Ahora conoces los tipos de billeteras de criptomonedas necesarias para realizar transacciones de compra y venta de criptomonedas por efectivo usando un cajero automático. Es hora de aprender más información que te ayudará a invertir y usar de manera segura los dispositivos.

¿Qué criptomonedas puedes comprar anónimamente por efectivo en un cajero automático?

Con este dispositivo puedes vender o comprar fácilmente criptomonedas por efectivo, como:

BTC ,

, USDT (TRX, ETH, Arbitrum, Optimism),

(TRX, ETH, Arbitrum, Optimism), USDC (ETH, Arbitrum, Optimism),

(ETH, Arbitrum, Optimism), ETH (Arbitrum, Optimism),

(Arbitrum, Optimism), DASH ,

, TRX ,

, LTC.

Usarlo es muy simple e intuitivo, solo sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

¿Cómo comprar criptomonedas anónimamente por efectivo usando un cajero automático?

Antes de explicar el proceso de intercambio, vale la pena señalar que no todas las máquinas permiten tanto la compra como la venta de criptomonedas. En este artículo aprenderás cómo realizar ambos tipos de transacciones usando un cajero automático que ofrece tanto la compra como la venta de criptomonedas por efectivo.

Para comprar criptomonedas por efectivo usando un cajero automático, debes seguir algunos pasos simples:

Encuentre el dispositivo más cercano en el mapa de cajeros automáticos en Chile Selecciona en la pantalla la opción «comprar». Inserta los billetes en el dispositivo. Elige la criptomoneda que deseas comprar. Escanea el código QR o ingresa la dirección de tu billetera de destino. Elige la cantidad de comisión que deseas pagar al minero. Verifica que la cantidad de la tarifa sea adecuada para asegurar una transacción rápida. Confirma la compra.

A cambio, recibirás un documento en papel, un recibo que indica la dirección de la billetera a la que se ha transferido la cantidad de criptomonedas obtenida.

¿Cómo vender criptomonedas anónimamente por efectivo usando un cajero automático?

Hay dos formas en que puedes vender criptomonedas por efectivo usando un cajero automático. La primera es usar el sitio web del operador. Desde la página principal, haz clic en «vender criptomoneda, retirar dinero en un cajero automático», luego escanea o transcribe la dirección de la billetera del operador mostrada, transfiere la cantidad de criptomonedas que deseas intercambiar por efectivo y confirma la transacción. Luego, ve al cajero automático que elegiste y comienza el proceso de retiro de fondos. Recuerda que el operador del cajero automático te pedirá que escanees un documento de identidad. Esto es necesario para llevar a cabo la transacción de manera segura, y la decisión de aumentar el control de los usuarios se tomó a nivel estatal y no tiene relación con las políticas internas del operador. También puedes omitir el elemento de usar el sitio web e ir directamente al cajero automático que encuentres en tu área. En este caso, sigue las siguientes instrucciones:

Elige un cajero automático disponible en tu área. Puedes encontrar ubicaciones e información necesaria en el sitio web del operador, en la pestaña «nuestros puntos ATM».

Encuentre el dispositivo más cercano en el mapa de cajeros automáticos de Chile. Haz clic en el botón «vender». Esto hará que aparezca en la pantalla el QR de la billetera criptográfica del operador. Escanea este QR y recibirás un identificador de transacción que necesitarás más tarde. Transfiere al monedero indicado la cantidad de criptomonedas que deseas vender. Espera un momento hasta que la blockchain confirme la transacción. Introduce o escanea el identificador recibido en el tercer punto para que el cajero de Bitcoin te entregue el dinero.

Cajeros automáticos: ¡una forma efectiva de obtener efectivo cuando las instituciones centralizadas fallan!

Los cajeros automáticos son conocidos por la facilidad de compra y venta de criptomonedas por efectivo y por asegurar la privacidad de los clientes. Sin embargo, vale la pena notar que en algunos casos, pueden no solo ser una conveniencia, sino también un salvavidas. Esto lo confirma un experimento realizado por el líder mundial en el ámbito de canales de noticias económicas, CNBC, que probó la utilidad de los cajeros automáticos para intercambiar criptomonedas en el momento en que fallaron las instituciones centralizadas, como los bancos.

Ventajas y desventajas de las transacciones anónimas de criptomonedas por efectivo en un cajero automático

Sin duda, una ventaja de los dispositivos para intercambiar criptomonedas es su accesibilidad. Los operadores en Chile aumentan su número de manera constante, por lo que actualmente ya hay instalados 84. A continuación, encontrarás la ubicación de quatro de ellos, ubicados en grandes ciudades chilenas:

Cajeros de Bitcoin ubicados en Chile:

Centro Comercial Vespucio , Av. Vicuña Mackenna Ote. 7110, 8240000 La Florida

, Av. Vicuña Mackenna Ote. 7110, 8240000 La Florida Centro Comercial Plaza Norte , Av. Américo Vespucio 1737, 8600036 Huechuraba

, Av. Américo Vespucio 1737, 8600036 Huechuraba Centro Comercial Los Dominicos , v. Padre Hurtado Sur 875, 7571626 Las Condes.

, v. Padre Hurtado Sur 875, 7571626 Las Condes. AV. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 3470, 9160000 Santiago

Puedes encontrar la lista completa de ubicaciones de cajeros automáticos en el sitio web del operador. Si se trata de cajeros automáticos en Santiago, existe un agregador especial para esta ciudad que compara sus precios y comisiones llamado: Cajeros Santiago.

Otra ventaja es que los cajeros automáticos ubicados fuera de los centros comerciales están disponibles las 24 horas del día, lo cual es conveniente para las personas que trabajan. En el sitio web del operador, puedes verificar rápidamente el estado del efectivo para asegurarte de que al llegar al lugar, el cajero automático pueda dispensar la cantidad esperada.

Sin embargo, una de las desventajas de usar un cajero automático puede ser la alta comisión transaccional. Sin embargo, ten en cuenta que estos costos pueden variar según el operador, y la buena noticia es que algunos ofrecen tarifas que alcanzan incluso el 0%. Vale la pena mencionar en este punto la red – Cajeros Bitomat, que ofrece tanto la compra como la venta de criptomonedas por efectivo, y como única en su modelo de negocio, contempla la reducción de comisiones por debajo del 0% en comparación con las bolsas, mientras que la comisión promedio mundial oscila entre el 8% y el 15%. Esta oportunidad aparece incluso varias veces al mes, por lo que vale la pena estar al tanto de las noticias publicadas por este operador.

¿Es seguro el cajero automático anónimo?

Si el dispositivo se usa de manera responsable y el usuario sigue todos los mensajes mostrados, la transacción se llevará a cabo sin problemas y de manera segura.

Resumen

Con un cajero automático, puedes vender o comprar criptomonedas por efectivo fácil y rápidamente. Para hacerlo, debes tener una billetera de criptomonedas y un documento de identidad para realizar la transacción. Recuerda que usar un cajero automático ya no tiene que estar asociado con altos costos, ya que las comisiones regularmente caen incluso por debajo del 0% en comparación con las bolsas. Para aprovechar los mejores precios durante las transacciones de criptomonedas por efectivo, asegúrate de visitar el sitio de uno de los operadores de cajeros automáticos más populares – Bitomat.com. Allí encontrarás tanto las ubicaciones como los horarios de apertura, así como el saldo de fondos disponibles.