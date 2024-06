Así es Andrea de las Heras, la novia de Alvise Pérez

El azote de polítcos y corruptos, cuenta con una gran insipración y apoyo en su pareja, Andrea de las Heras (23). Desde que se hizo pública su relación, la pareja ha sido relativamente discreta. La única imagen en la que aparecen juntos es una foto abrazados frente a un espejo, publicada en agosto de 2023.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea de las Heras (@andreadelasheras)

«Llegar y verte me devuelve la esperanza en todo lo hermoso de la vida por lo que merece la pena luchar. Entre la sombra y el alma. Gracias por existir», dice la publicación.

Lo poco que se conoce sobre Andrea de las Heras proviene de su participación en varios concursos de belleza. Fue primera finalista en Miss Universo España 2018 y Miss Grand España 2020, y domina el inglés, francés e italiano, además del español. En Miss Universo España, por primera vez, expresó abiertamente sus opiniones. Ese año, en el que estuvo cerca de ganar la corona, la ganadora fue Ángela Ponce, la primera modelo trans en participar en el certamen. Esto la enfureció en su momento, aunque no lo expresó públicamente hasta cinco años después.

«En 2018 me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre por el título de Miss Universo España. En 2023 no me avergüenzo de defender la verdad: solo hay dos sexos, y uno muere con el sexo con el que nace. El único miedo que me permito de ahora en adelante es el de pasar por la vida fingiendo ser lo que no soy», declaró.