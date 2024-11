Muere Quincy Jones, productor de grandes estrellas como Frank Sinatra y Michael Jackson

“Esta noche, con el corazón lleno de amor y a la vez quebrado, compartimos la partida de nuestro querido padre y hermano Quincy Jones. Aunque es una pérdida enorme para nosotros, celebramos la vida excepcional que vivió, y sabemos que no habrá otro como él”, expresó su familia en un comunicado.

Jones alcanzó gran reconocimiento al producir en 1982 el icónico álbum Thriller de Michael Jackson, el cual se convirtió en el disco más vendido de la historia con más de 70 millones de copias. A lo largo de su carrera, que abarcó más de 75 años, ganó 28 premios Grammy y fue reconocido como uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX por la revista Time.

Ha fallecido uno de los grandes reyes de la música pop. Despido con amargura y agradecimiento por todo lo que deja detrás a mi amigo Quincy Jones. One of the great kings of pop music passed away. I say goodbye with bitterness and gratitude for everything that leaves my friend… pic.twitter.com/kzu8V9KHoW — Antonio Banderas (@antoniobanderas) November 4, 2024

Además de sus múltiples Grammys, también recibió nominaciones a los premios Emmy, Tony y Oscar. En 1985, fue el productor y director de We Are The World, una grabación benéfica para apoyar a las víctimas de la hambruna en Etiopía, reuniendo a 46 de los cantantes más destacados del momento, como Bruce Springsteen, Tina Turner y Cyndi Lauper, junto a Michael Jackson.

En el cine y la televisión, Jones compuso la banda sonora de más de 50 películas y programas, incluyendo Heat of the Night (En el calor de la noche), The Color Purple (El color púrpura) y The Italian Job. También fue productor de la popular serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air (El príncipe del rap).

Al inicio de su carrera, trabajó de cerca con Frank Sinatra, a quien ayudó a transformar su clásico Fly Me To The Moon en una versión swing. Jones también colaboró con Michael Jackson en la película The Wiz (El mago) y más tarde produjo los emblemáticos álbumes Off the Wall, Thriller y Bad, que vendió más de 20 millones de copias.

El dramaturgo y actor Jeremy O’Harris destacó en la red social X que las “aportaciones de Jones a la cultura estadounidense son invaluables”, recordando que fue la primera persona afroamericana nominada al Oscar en la categoría de Mejor Banda Sonora.

Jones estuvo casado tres veces y tuvo siete hijos, entre ellos el productor Quincy Jones III y la actriz Rashida Jones.