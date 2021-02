El instante en que la madre atrapa al mirón que espiaba por la ventana a su hija cuando se desnudaba

En México se utiliza la expresión “a toda madre” para decir que algo es estupendo.

Coloquialmente, cuando un mexicano “está hasta la madre” es que está harto y si hay algo que no le importa en absoluto, dice que eso “le importa madre”.

En España, y en el español general, también nombramos continuamente a las madres en nuestro lenguaje cotidiano. Nos acordamos de la madre que parió a alguien cuando esa persona nos enfada mucho, si algo es muy bueno decimos que es “de puta madre”, cuando descubrimos lo importante de un asunto o llegamos al meollo de la cuestión, nombramos a “la madre del cordero” y si hay alguien al que no conocemos en absoluto decimos: a ese no le conoce ni su madre. Nos desmadramos cuando actuamos sin medida ni control, y si algo nos escandaliza, exclamamos: ¡Madre del amor hermoso!

Pero por encima de todo eso, prima eso tan cierto y bonito de que ‘madre no hay más que una’.

Y eso hemos pensado todos al ver en acción a Phyllis Pena.

Tackle of the year! 💪🏻 Texas mom takes down a man suspected of peeping in her daughter’s window! Police dashcam video shows the man fleeing officers – but he couldn’t get past Phyllis Pena. https://t.co/Bb8jINZIQW pic.twitter.com/mX3fLOFihz

— Eyewitness News (@ABC7NY) February 12, 2021