Incendios en Los Ángeles: 10 muertos y destrucción masiva

Los incendios que azotan la ciudad de Los Ángeles en el estado de California han dejado un estimado de diez muertes, postales apocalípticas y una devastación tremenda.

Cientos de miles de personas han tenido que huir ante la violenta arremetida de las llamas que ha se han expandido gracias a los fuertes vientos que se han producido en la región y potenciado el efecto del fuego. Más de 14.400 hectáreas han sido afectados con 10.000 inmuebles que han sido destruidos y muchos más afectados en lo que es el peor fenómeno de este tipo en esa región norteamericana.

De momento, se estima que se ha controlado un 6% del megaincendio en el foco de los ‘Palisades’, en el oeste de la ciudad, que lleva ardiendo desde la tarde del martes. La devastación ha sido tal que el jefe de la policía de Los Ángeles, Robert Luna ha afirmado que “parece como si hubiera caído una bomba” en la ciudad ante el paisaje que se aprecia tras el efecto de las llamas.

La región de California no es extraña a este tipo de fenómenos pero en esta ocasión, los vientos de Santa Ana, muy secos con velocidades que superan los 120 kmh, junto con una sequía de hace meses han potenciado los incendios.

Por si fuera poco, los focos se han multiplicado. Al de ‘Palisades’, se han sumado los de ‘Kenneth‘, ‘Hurst‘ y ‘Lidia’, cercando muchas urbanizaciones. En distintas partes del condado de Los Ángeles.

De acuerdo a los reportes de los bomberos, el incendio Kenneth habría dejado de expandirse aunque no está controlado. En el lado positivo, en este foco no ha habido informes de estructuras dañadas o destruidas.

En el caso del de Hurst, los agentes que luchan contra el fuego han podido controlar cerca del 37%, mientras que en el de Lidia, reportan que está un 60% bajo control.

Los voraces incendios forestales han afectado incluso a artistas, deportistas y personalidades que tenían sus mansiones en el condado de Los Ángeles.

Billy Crystal, Mandy Moore, Carlos Vela, Ben Affleck, Jorge Campos o Paris Hilton, han sido algunas personalidades han perdido sus casas en ubicadas en zonas como Beverly Hills, Pacific Palisades, Malibú o Santa Mónica.

Praying for our beautiful city🥺So heartbroken to see it burning down like this💔 pic.twitter.com/DqS18IveIi

— Paris Hilton (@ParisHilton) January 9, 2025