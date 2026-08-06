Pánico en Londres: una mujer hiere a cuatro hombres con tijeras en plena calle

El bullicio habitual de Covent Garden se quebró este miércoles al mediodía cuando una mujer de 47 años comenzó a agredir con unas tijeras a transeúntes en Endell Street, una de las vías más concurridas del barrio teatral londinense. El incidente, ocurrido alrededor de las 12:27 hora local, dejó a cuatro hombres con heridas de arma blanca, dos de los cuales permanecen ingresados en un centro de traumatología, aunque sus lesiones no revisten gravedad.

Testigos describieron una escena de confusión: la mujer, cuyo nombre y nacionalidad aún no han sido revelados, atacó primero cerca del teatro Shaftesbury y luego se desplazó calle abajo, donde continuó hiriendo a personas que “simplemente pasaban por allí”, según relató a Press Association el encargado de un restaurante cercano. Varios espectadores aseguraron haberla visto apuñalar a tres individuos junto al teatro antes de seguir su camino por la acera.

Respuesta policial y sanitaria

La Policía Metropolitana de Londres (Met) activó de inmediato un cordón de seguridad en la zona y detuvo a la sospechosa por presunta posesión de arma ofensiva y agresión. En el lugar del suceso, los agentes recuperaron unas tijeras, que según las primeras investigaciones fueron el instrumento utilizado en el ataque.

El Servicio de Ambulancias de Londres desplegó un operativo sanitario de emergencia que incluyó varias dotaciones terrestres, un paramédico en vehículo de respuesta rápida, un responsable de incidentes y el helicóptero medicalizado, que aterrizó en la cercana Trafalgar Square para trasladar a un equipo de especialistas hasta el epicentro del ataque. Los cuatro pacientes fueron atendidos in situ y evacuados con prioridad a un centro de traumatología especializado.

Investigaciones en curso

Aunque la investigación se encuentra en una fase inicial, las autoridades han sido claras al descartar cualquier motivación ideológica o terrorista. El superintendente Jason Stewart, responsable del caso, afirmó que todo apunta a un incidente aislado relacionado con un problema de salud mental.

“Creemos que se trata de un incidente aislado y relacionado con un problema de salud mental”, declaró Stewart, quien además anunció que se mantendrá una presencia policial reforzada en Covent Garden para garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes. La policía ha instado a cualquier testigo o persona con información a contactar con las autoridades para colaborar con las pesquisas.

Repercusión en la comunidad

El ataque ha sacudido a una de las zonas más emblemáticas de Londres, conocida por sus teatros, tiendas y restaurantes, y que recibe a miles de turistas cada día. A pesar del susto, las autoridades han querido transmitir calma, asegurando que no hay riesgo para la seguridad pública más allá de este episodio concreto.

La mujer detenida permanece bajo custodia mientras se esclarecen las circunstancias exactas del suceso. Las víctimas, cuatro hombres de 34, 39, 42 y 52 años, recibieron atención médica inmediata y, aunque dos de ellos siguen hospitalizados, se espera que se recuperen sin secuelas graves.