Los Ángeles: Bomberos luchan contra el reloj mientras las llamas amenazan zonas exclusivas de la ciudad

El balance provisional es desolador: al menos 11 víctimas mortales, más de 150.000 personas evacuadas y miles de estructuras reducidas a cenizas.

Los bomberos libran una batalla titánica contra las llamas, que ya han arrasado más de 37.000 acres (cerca de 15.000 hectáreas) en el condado de Los Ángeles.

El incendio de Palisades, el más extenso y destructivo, ha tomado un giro alarmante en las últimas horas.

Las llamas, alimentadas por los fuertes vientos de Santa Ana, han cambiado de dirección y avanzan ahora hacia el este, poniendo en jaque al lujoso barrio de Brentwood.

Las autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatoria para amplias zonas de Brentwood, incluyendo áreas al norte del bulevar Sunset hasta el embalse de Encino, y desde la autopista 405 hacia el oeste hasta el cañón de Mandeville.

Entre los residentes de esta zona se encuentran celebridades como Arnold Schwarzenegger, el CEO de Disney Bob Iger, y la estrella de la NBA LeBron James.

Sin embargo, como señala Ingrid, una residente desplazada por el fuego, «no todos los que viven en estas comunidades son famosos o súper ricos. Hay personas que viven de manera bastante humilde, que han trabajado durante años, tienen una pensión y algunas inversiones. Lo han perdido todo».

🚨BREAKING: The wildfires have REACHED Brentwood where Kamala Harris, Lebron James, Arnold Schwarzenegger and many other famous celebrities live.

Oh boy.pic.twitter.com/zERDQomqTT

— Pro America Politics (@Pro__Trading) January 12, 2025