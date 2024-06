Viajeros LGBTQ debaten si deberían visitar destinos turísticos que criminalizan la homosexualidad

Cuando Emma-Jane Nutbrown decidió ir de vacaciones familiares a Jamaica el año pasado, lo hizo bajo una condición: que todos donaran a una organización benéfica LGBTQ durante su estancia.

Nutbrown se sentía incómoda con el destino elegido por sus padres. En Jamaica, la actividad sexual entre hombres del mismo sexo es ilegal y puede castigarse con hasta 10 años de cárcel con trabajos forzados. Tanto Nutbrown como su hermano Simon, cuyo 40 cumpleaños celebraban durante el viaje, son homosexuales.

«A Simon le inquietaba ir allí, pero la mayoría de la gente viaja por el lugar, no por la política detrás de él, así que no podíamos culpar a mis padres», comenta Nutbrown, fundadora de Queer Edge, una organización que crea espacios seguros para la comunidad en Londres.

«No me niego a viajar con mi familia, pero siempre lo planteo. Así que, en lugar de no ir, Simon sugirió que todos donáramos a una organización benéfica como regalo de cumpleaños».

Nutbrown y su hermano forman parte de los millones de personas en todo el mundo que tienen un factor adicional a considerar al planificar sus vacaciones: ¿estarán seguros en el destino y cómo se trata a los miembros locales de la comunidad LGBTQ?

“Estoy mayormente en contra de viajar a destinos donde la homosexualidad está prohibida, pero soy pragmática. No es tan sencillo como decir ‘No vayas’”, afirma. «Si hubiera un consenso global para boicotear esos destinos, podría funcionar, pero creo que es mucho más complejo».

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), 62 países en todo el mundo aún criminalizan la homosexualidad. El Human Dignity Trust cuenta 64. De estos, 12 podrían imponer la pena de muerte por actividad entre personas del mismo sexo, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Nigeria y Arabia Saudita.

Muchas personas, incluso aquellas que no pertenecen a la comunidad LGBTQ, simplemente no viajarán a países donde la homosexualidad es ilegal. Corey O’Neill, director de oficina en Londres, es uno de ellos.

“La seguridad es una prioridad para cualquiera que viaje”, dice. “Incluso si no eres visiblemente queer, existe un peligro innato de que tu comportamiento pueda ser percibido como gay, lo que conlleva no solo castigos formales, sino también brutalidad policial, crímenes de odio y una atmósfera general de hostilidad. No quiero tener eso en mente durante mis vacaciones”. La postura de O’Neill implica que, a menos que cambien las leyes, nunca verá las pirámides en Egipto, dormirá sobre el agua en las Maldivas, hará un safari en Kenia, visitará la Plaza Roja en Rusia o hará escala en Qatar.

Pero él está de acuerdo con eso. “¿Por qué daría mi dinero a un país que no quiere que exista? Incluso si solo $10 se destinan a un impuesto que perjudica a las personas, ese sería mi dinero apoyando su opresión”.

No solo las personas LGBTQ se sienten así.

Miembros y aliados de la comunidad han estado boicoteando los hoteles Dorchester Collection, propiedad de la Agencia de Inversiones de Brunei, desde que el país introdujo leyes que autorizan la lapidación hasta la muerte de personas LGBTQ y la flagelación pública de mujeres por adulterio. En 2019, George Clooney escribió sobre la importancia del boicot.

Sin embargo, algunos creen que boicotear todo un país puede perjudicar aún más a la comunidad local.

«Puede causar una reacción visceral en las personas, pero hay muchas formas de discriminación y el desafío es dónde trazar la línea», dice Darren Burn, fundador de las empresas de viajes inclusivos Out of Office y TravelGay.

“¿Irías a algún lugar donde no puedes casarte o unirte al ejército? La realidad es que hay muchos lugares donde, incluso si no es ilegal ser gay, existen desafíos. Respeto que algunas personas no quieran apoyar una economía donde [la homosexualidad] es ilegal. Pero la otra cara es que quiero ir y, al hacerlo, estoy ayudando a cambiar mentalidades. Todos los países tienen personas homosexuales. Escuchamos a miembros del personal y lugareños en los destinos que nos dicen: ‘Por favor, vengan'».

Burn nunca planeó ingresar a la industria de viajes. Era periodista cuando se fue de vacaciones a Sharm el-Sheikh en Egipto.

“Tenía poco más de 20 años y era un poco ingenuo. Era Sharm, un paraíso turístico”, dice.

“Viajaba con mi ex y no nos permitieron hacer el check-in. Tuvimos que ir a otro hotel. Pensé que eso no debería pasarle a nadie, jamás”. En 2016, fundó Out of Office, creando una red de “proveedores y guías turísticos acogedores”.

En los últimos años, los especialistas en marketing de destinos han sido más vocales al atraer clientes LGBTQ. Generalmente hay una razón financiera detrás de esto, dice Burn. Los viajeros de la comunidad “tienen menos probabilidades de tener hijos y más probabilidades de tener ingresos disponibles. Son clientes leales y confían en las referencias de boca en boca”.

Sherwin Banda, presidente del proveedor de safaris de lujo African Travel Inc, dice que la comunidad LGBTQ tiene «el mayor ingreso disponible de cualquier otro nicho de mercado».

«La reputación de un destino como amigable para LGBT es una motivación principal para nosotros», afirma.

Un informe de 2021 de la organización sin fines de lucro Open for Business mostró que las naciones caribeñas que prohíben la homosexualidad vieron su PIB afectado hasta en un 5,7% y perdieron entre 423 y 689 millones de dólares anuales en turismo. En Jamaica, los funcionarios de turismo han tratado de restar importancia al impacto de las leyes contra la homosexualidad.

En 2022, se derogaron estas leyes en Barbados, Antigua y Barbuda y St. Kitts y Nevis. Trinidad y Tobago despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en 2018, y en abril de 2024, Dominica hizo lo mismo.

«El Caribe se está moviendo bastante rápido», dice Burn, añadiendo que las leyes contra la homosexualidad en muchos países caribeños y africanos se establecieron bajo el colonialismo europeo.

Banda, que es sudafricano, está de acuerdo. «Las leyes coloniales combinadas con creencias religiosas estrictas han prolongado el estigma asociado a la homosexualidad en toda África», afirma.

Sin embargo, todavía se siente cómodo organizando safaris para viajeros LGBTQ.

«Una vez que sabemos que los viajeros son de la comunidad, ponemos mucho cuidado en garantizar que los guías, los hoteles y todos los puntos de contacto a lo largo del viaje sean seguros para ellos, pero también inclusivos», dice.

“Nadie dirá: ‘¿Necesitas dos camas?’ Nos aseguramos de que nuestros clientes no tengan que salir del armario con cada persona que conozcan en África”.

«La tolerancia se practica, no se predica»

La experiencia sobre el terreno suele ser diferente de la letra de la ley. Como dice Burn: «También es ilegal beber alcohol en las Maldivas, pero todos los centros turísticos lo tienen». (Sin embargo, aconseja no tomarse de la mano en el aeropuerto).

En 2020, Bilal El Hammoumy y Rania Chentouf lanzaron Inclusive Marruecos, el primer operador turístico fundado por LGBT en un país que castiga la actividad entre personas del mismo sexo con hasta tres años de cárcel.

“Al ser miembros de la comunidad, sentimos que entenderíamos mejor cómo abordarla”, dice El Hammoumy. “Marruecos es un país donde se practica la tolerancia, aunque no se predique abiertamente.

«Pudimos comprender los temores de los clientes, pero, por otro lado, era importante crear un espacio donde la comunidad LGBT local pudiera participar en programas de capacitación y oportunidades de empleo».

El Hammoumy afirma que en Marruecos “la realidad es un poco distinta de la ley”. A principios del siglo XX, ciudades como Tánger eran “paraísos gay” para los creativos que escapaban de los países occidentales conservadores. Uno de los principales lugares de interés de Marrakech es el Jardín Majorelle, donde las cenizas del antiguo propietario Yves Saint Laurent fueron esparcidas por su antiguo socio, Pierre Bergé.

El Hammoumy dice que los hoteles marroquíes generalmente aceptan parejas del mismo sexo, pero aquellos con los que trabajan tienen capacitación adicional para garantizar que los viajeros se sientan cómodos. Algunos guías han optado por no trabajar con ellos cuando les explican a sus clientes, dice.

Sin embargo, afirma que visitar destinos puede cambiar la mentalidad.

«Muchos sentimientos anti-LGBT provienen de prejuicios y falta de educación, y el contacto directo puede cambiar ideas preconcebidas sobre la comunidad», afirma. Burn está de acuerdo.

También está el incentivo económico. Banda, que creció bajo el apartheid, cree que Sudáfrica no habría cambiado sin la presión económica del resto del mundo.

«Los viajes hacen algo que ninguna otra industria puede hacer», afirma. “África depende en gran medida de los dólares del turismo. Podemos abogar por la inclusión con socios que estén preparados para recibir activamente a nuestros huéspedes. Si nos mantenemos alejados, perdemos esa oportunidad de usar nuestra voz”.

Viajar puede «traer cambios»

¿Significa eso que todos los países deberían recibir una lluvia de dólares turísticos para intentar cambiar opiniones? No, según estos expertos, ninguno de los cuales enviaría un cliente a Arabia Saudita.

Uganda es otro punto conflictivo: su ley.

