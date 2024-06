Cayalá, el destino favorito de los ricos en Guatemala

Las calles tranquilas, las casas blancas y los caminos adornados con hortensias de color rosa pálido de Cayalá se destacan frente al ruido y el movimiento de los carros de venta ambulante y las paredes de tonos vivos de otras zonas de Ciudad de Guatemala

«Este lugar es fantástico», comenta Isabel, una mujer de unos 70 años, mientras espera a su hijo sentada en una mesa de un café en una de las frescas galerías de techos altos que evocan la época colonial.

Ciudad Cayalá es una urbanización privada de 21 hectáreas inaugurada en 2011, con áreas abiertas y parques accesibles para cualquier visitante.

Isabel, nacida en Ecuador y residente en Washington D.C., Estados Unidos, conoce bien Ciudad de Guatemala por haber vivido allí cuando su marido era embajador ecuatoriano. Lleva un mes en Cayalá buscando una casa para alternar sus días de descanso entre sus dos países adoptivos y para estar cerca de su hijo, uno de los 2.000 residentes de este exclusivo y controvertido barrio.

«La primera vez que estuve en Cayalá tuve miedo de sentarme afuera, pero después me di cuenta de que este es un lugar seguro, está todo a mano y la gente es muy atenta», comenta mientras muestra su anillo de esmeraldas.

Ciudad de Cayalá ha sido criticada por ser un símbolo de la extrema desigualdad en Guatemala, donde el 55% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y el 71% trabaja en el sector informal, según el Banco Mundial. «Este es un lugar que no representa a la mayoría de la población sino solo a un 5% de ella», dice Elena Ruiz Bejarano, directora del Observatorio de los Derechos de la Niñez de Guatemala.

En 1913, la familia Leal, una de las más ricas del país, adquirió los terrenos. No fue hasta 2003 que los arquitectos Pedro Pablo Godoy y María Sánchez presentaron el proyecto de una pequeña «ciudad planificada», y en 2010 comenzaron las obras que hoy comprenden cinco barrios privados. La característica de Cayalá es que cuenta con áreas públicas accesibles, lo que la convierte en una atracción tanto para locales como para turistas.

Para el director del proyecto, esta decisión fue audaz. «Las empresas de seguridad privada nos recomendaban construir un muro y una puerta. Pero no es lo que hicimos», dice Godoy. Los visitantes pueden disfrutar de tiendas, clínicas, restaurantes e incluso una iglesia sin restricciones.

Sin embargo, Ruiz Bejarano critica estos proyectos por no promover la convivencia entre diferentes estratos socioeconómicos. «Si no hay convivencia social con el que es distinto a mí, no hay manera de romper esas barreras sociales», señala.

Cayalá ha sido blanco de controversias, como la intervención de guardias privados para evitar que manifestantes ingresaran al área en octubre pasado. La administración de Cayalá justificó esta medida para prevenir disturbios y daños a la propiedad privada.

El proyecto también ha sido criticado por arquitectos como Carlos Mendizábal, quien lo describe como un «elefante blanco» debido a los altos costos de mantenimiento y energía.

Inspirado en el neourbanismo, que busca recrear ciudades con edificios bajos y calles amplias y soleadas, Cayalá ha sido diseñado por el urbanista luxemburgués Léon Krier. Sin embargo, la expansión del proyecto ha llevado a la construcción de edificios más altos, lo que ha generado tensiones entre los arquitectos.

La seguridad es otro aspecto crucial de Cayalá, donde un riguroso sistema de vigilancia controla el área, proporcionando una sensación de seguridad en un país con altas tasas de homicidios.

A pesar de las críticas, Godoy defiende el modelo de urbanización como replicable para cualquier clase social. «Todos tenemos las mismas necesidades», asegura. Sin embargo, las marcadas desigualdades en Guatemala hacen de Cayalá más un reflejo de los problemas del país que su solución.

Mientras en Cayalá reina la tranquilidad, a pocos kilómetros, el Paseo de la Sexta en Ciudad de Guatemala está lleno de vida y actividad, mostrando dos realidades contrastantes que coexisten en el mismo espacio.