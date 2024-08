Ecuador celebra su cultura en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2024

Ecuador celebrará el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2024 (FIAVL), un encuentro ideal para conocer la esencia del País de los Cuatro Mundos a través de demostraciones artísticas de danza, música y teatro. La 9ª edición del festival se llevará a cabo del 15 al 25 de noviembre en Loja.

En esta ciudad, hay un dicho local que dice:

“En Loja, el que no toca la guitarra puede cantar una canción, el que no canta una canción puede escribir un verso y el que no escribe un verso se lee en un libro”.