Termatalia 2025 se celebrará en Colombia

Como ya es habitual desde hace varias ediciones, Termatalia concluye su edición en Ourense entregando el testigo al país que la acogerá el año que viene ya que, desde 2012, la feria alterna cada año su sede entre Ourense y América.

La edición de 2025, la sexta de la feria en el continente americano, se celebrará en Colombia. El alcalde de Paipa, Germán Camacho; el secretario de turismo del Gobierno de Boyacá, Eduin Contreras; el representante de Procolombia, Pascual Martínez; la directora del Instituto Termal de Paipa, Martha Florez, y el delegado de Termatalia en este país, Ricardo Ramírez, fueron los responsables de defender la postulación de este país a ser sede de la que será la 23ª edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y que tendrá el objetivo de posicionar a Paipa como el destino termal más importante de Colombia.

La cesión del testigo a Colombia tuvo lugar durante el acto oficial de clausura de Termatalia 2024 que sirvió también para celebrar el Día Mundial de Turismo. El director de la feria, Rogelio Martínez, indicó que “turismo es mucho más que un motor económico; es un potentísimo instrumento para favorecer el entendimiento entre naciones, el intercambio cultural y la paz. En Termatalia le sumamos además la salud y el bienestar. Y todo lo bueno que trae consigo el turismo lo escenificamos aquí entregando a Colombia las llaves de Termatalia 2025”.

Este acto de clausura estuvo presidido por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, que estuvo acompañado por el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; por el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense y presidente del comité ejecutivo de Expourense, Manuel Pardo; por el jefe del área de Bienestar de la Diputación Provincial de Ourense, Jose Juan Cerdeira, y por el vicerrector del Campus Auga- Universidade de Vigo, Francisco Javier Rodríguez Rajo.

El presidente del parlamento aprovechó su intervención en Termatalia para reivindicar una vez más la necesidad de incluir el termalismo terapéutico prescrito por un médico en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud español indicando que “lo reivindico siempre que tengo ocasión y lo seguiré haciendo hasta mi último aliento político o hasta que sea una realidad”.

También intervino en este acto el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, quien destacó que las últimas inversiones en infraestructuras termales y en rehabilitaciones de las villas termales permiten pensar en “un futuro esperanzador para el termalismo en Galicia, el gran destino termal de España”.

XX Cata Internacional de Aguas

Durante este acto de clausura fueron entregados también los premios de la XX Cata Internacional de Aguas Minerales, un concurso de prestigio y muy valorado por las empresas embotelladoras de agua mineral. Estuvo dirigido una vez más por la hidrosumiller gallega Mercedes González. Las aguas premiadas fueron:

Categoría agua mineral sin gas:

– 1º premio: Aguas de Sousas.

– 2º premio: Agua Sana.

– 3º premio: Agua de Cuevas.

Categoría agua mineral con gas:

– 1º premio: Maga Original de Cabreiróa.

– 2º premio: Solares.

– 3º premio: Augas de Campilho.

El premio a la Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad recayó en esta ocasión no sobre una marca, si no sobre una empresa que gestiona varias marcas de agua mineral (Cabreiroá, Fontarel Zero Sodio y Agua de Cuevas y Auara), Hijos de Rivera. El jurado valoró que esta empresa “tiene el objetivo de generar un impacto positivo en el entorno en el que desarrolla su actividad, siendo conscientes de que no solo es importante lo que hacen, sino también la forma en que lo hacen”.

Culmina así la hasta ahora edición más profesional de Termatalia en la que se ha puesto el foco en el negocio, con una bolsa de contratación en la que han participado 28 touroperadores líderes del mercado en sus países de origen, y con la celebración del V Congreso Internacional sobre Agua y Salud que reunió a 30 expertos y convocó a 500 asistentes entre presenciales y on line. Termatalia 2024 cierra sus puertas después de haber convocado a 100 expositores y haber recibido más de 4.000 visitas de profesionales de 25 países.

La próxima cita ferial de Expourense será otra de sus ferias internacionales de Turismo, Xantar. El salón Internacional de Turismo Gastronómico celebrará su 25ª entre el 24 y e 27 de octubre.