La Policía desmantela la primera célula del Tren de Aragua en España y atrapa a trece mafiosos

El impacto de una operación policial de gran magnitud ha resonado este viernes en territorio español: la Policía Nacional ha desarticulado la primera célula asentada del Tren de Aragua, la temida organización criminal venezolana, con la detención de trece presuntos miembros en Barcelona, Madrid, Girona, La Coruña y Valencia.

Esta investigación, que comenzó el año pasado, pone de manifiesto el intento de esta banda por replicar su modelo delictivo en España y expandir su red de actividades ilegales.

El fenómeno del Tren de Aragua no es un caso aislado. En los últimos años, España ha visto intentos similares por parte bandas latinoamericanas como Mara Salvatrucha o los Trinitarios. Sin embargo, lo contundente del despliegue operativo Interciti refleja cómo la Policía Nacional está preparada para anticiparse a estas amenazas e impedir que estas organizaciones reproduzcan aquí el violento modelo criminal que ejercen en América Latina.

La desarticulación reciente es un claro aviso: las fuerzas seguridad españolas están decididas a erradicar cualquier intento mafioso antes que pueda echar raíces. Proteger el territorio nacional frente a redes criminales transnacionales es su prioridad.

Con varias investigaciones aún abiertas y algunos arrestados ya tras las rejas, esta operación establece un precedente importante y refuerza la cooperación internacional ante las amenazas globalizadas. Aunque la sombra del Tren de Aragua es extensa, este golpe policial supone por ahora un freno significativo a sus ambiciones expansivas.

Un golpe coordinado a una estructura criminal

La operación, conocida como Interciti, ha implicado un amplio despliegue policial en cinco provincias y la realización de cinco registros domiciliarios. El resultado ha sido la detención de trece personas (ocho en Barcelona, dos en Madrid y una en Girona, A Coruña y Valencia), así como la incautación de drogas sintéticas, cocaína, una plantación de marihuana y la desarticulación de dos laboratorios dedicados a la producción de tusi o cocaína rosa, una sustancia cuya elaboración y distribución son distintivos de esta banda.

Durante los registros, los agentes también confiscaron teléfonos móviles, documentación relevante y al menos un arma prohibida. Cuatro de los detenidos ya han sido ingresados en prisión provisional por orden del juez de la Audiencia Nacional.

Cómo opera el Tren de Aragua

El Tren de Aragua no es simplemente una banda local; se erige como la organización criminal más poderosa de Venezuela y una de las más temidas en América Latina. Su historia se remonta al sindicato que agrupaba a obreros dedicados a la construcción del ferrocarril entre Aragua y Carabobo, origen que da sentido a su nombre. En 2011, aquella agrupación sindical evolucionó hacia una estructura mafiosa que amplió sus actividades hacia la extorsión y el control sobre las obras públicas.

El cambio definitivo se produjo en 2013 cuando Héctor Rustherford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, asumió el liderazgo desde dentro del penal de Tocorón. Desde allí transformó el sindicato en un entramado delictivo transnacional. Guerrero Flores convirtió la prisión en su feudo personal, estableciendo un sistema interno que incluía “causas” o impuestos a los demás reclusos y levantando instalaciones insólitas como gimnasios, piscinas e incluso discotecas dentro del recinto penitenciario.

Desde 2018, el grupo ha ido ampliando su influencia aprovechando las rutas migratorias venezolanas, estableciéndose en Colombia, Perú, Chile y ahora intentando hacer lo mismo en España. Sus áreas operativas incluyen asesinatos, extorsiones, secuestros, trata de personas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Perfil de los arrestados y el modus operandi

La célula desmantelada en España seguía un modelo jerárquico: contaba con un líder al frente respaldado por un lugarteniente y dos subestructuras encargadas de la producción y distribución de drogas como tusi y cocaína. La organización mantenía una logística eficiente que repartía roles y aseguraba financiación para sus actividades mediante el narcotráfico.

Los arrestos se llevaron a cabo tras meses de vigilancia y colaboración internacional gracias al apoyo proporcionado por la Policía Nacional colombiana y el proyecto europeo Ameripol-El Pacto 2.0. La investigación ya había logrado un primer hito en marzo de 2024 con la detención en Barcelona del hermano de Niño Guerrero, quien tiene una orden internacional por delitos relacionados con terrorismo, trata de personas y armas, blanqueo y asociación para delinquir.

El Tren de Aragua y la amenaza global

La captura de esta célula representa el segundo gran golpe contra esta banda en Europa en menos de un año; esto sucede tras la detención en 2024 uno de sus fundadores, Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, en Colombia. La influencia del Tren de Aragua ha cruzado fronteras e incrementado las alarmas internacionales; ahora está bajo el punto de mira tanto Estados Unidos como organismos europeos.

Su líder, Niño Guerrero, logró escapar del penal venezolano Tocorón en septiembre del 2023 y actualmente se encuentra prófugo. Estados Unidos ofrece hasta cinco millones de dólares como recompensa por cualquier información que lleve a su captura. Este personaje se ha convertido en un símbolo del poder que estas mafias pueden ejercer incluso desde detrás las rejas.

Anécdotas y curiosidades sobre el Tren de Aragua