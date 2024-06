César Vidal detalla las razones por las que «aún hay partido» contra la amnistía

El reconocido periodista español, ahora afincado en territorio estadounidense (Washington), César Vidal, participó este jueves 30 de mayo de 2024 en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital.

Y lo hizo un día clave y que pasará a la historia triste de España; el mismo en el que se aprueba la ley de amnistía en el Congreso para orgullo de los independentistas y agravio del resto de los españoles.

Así se explica en referencia a ello Vidal:

«Esto no es el acabose, es la continuación. La ley es bochornosa desde muchos puntos de vista; se aprueba una ley de amnistía en un país en el que esto está abolido del ordenamiento jurídico. Esto es lamentable pero aún queda partido por jugar, por un lado por los Fiscales del Supremo que no están dispuestos a arrodillarse ante el Gobierno y van a intentar agotar los delitos que no quedan cubiertos pro la amnistía, como la malversación y el terrorismo, y esto se puede alargar todavía. No creo que aquí se acabe nada, se podría llegar hasta el Constitucional, aunque está en manos de Pedro Sánchez, que está reproduciendo el modelo chavista de control de la administración de Justicia.