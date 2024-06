María Jamardo desmonta un bulo de un periodista progre con la Constitución en la mano: “¡A ti no te votaría nadie!”

Las mentiras tienen las patas muy cortas.

Este 19 de junio de 2024, Nacho Abad, presentador del espacio ‘En boca de todos’ (Cuatro) pidió una valoración sobre la Corona en España a propósito del décimo aniversario del reinado de Felipe VI.

Ni corto ni perezoso, el periodista Alan Barroso soltó una trola en directo al asegurar que al rey no se le puede votar:

“Yo pongo notas a la gente a la que puedo votar. A Juan Carlos no se le pudo votar, a Felipe no se le pudo votar. Y si tengo que poner un voto, una nota a alguien que no puedo votar, le pongo un cero y un cero, evidentemente. Cuando le pueda votar igual le pongo otra cosa, pero que se presenten las elecciones”.