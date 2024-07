Lucía Etxebarria radiografía con destreza a Begoña Gómez: «¡Es el tipo de pija caviar!»

Siempre controvertida pero en muchísimas ocasiones certera con la palabra y el análisis, así se mostró Lucía Extebarria en el espacio ‘La Burbuja’ de Periodista Digital. Y el caso a escudriñar no es otro que el caso del momento, el caso del país, el caso Begoña Gómez.

Como bien dice la escritora, ella no es jurista, por lo que lo aborda desde un punto de vista de la psicología social. Y lo clava:

«Ellos vivían en un coquetito piso de Pozuelo, que igual vale dos millones. El tipo que ella representa es uno muy particular de pija de Pozuelo, el tipo de persona al que le han dado todo hecho. La pija de Pozuelo es la pija progre, la pija caviar. Esto se llama nepotismo, y ella viene de una clase social en la que todo se lo dan hecho y no tiene que hacer un esfuerzo en su vida… ¿Y qué interioriza? Que todo se lo deben, ‘por que yo lo valgo’. Yo me aventuro a preguntar si esta señora todo lo que estaba haciendo pensaba que era tráfico de influencias o si esta señora hacía lo que hacía en su vida porque siempre todo se lo permitían… Hay todo un entorno que da por hecho el ‘porque yo lo valguismo'».