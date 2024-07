Alfonso Rojo: “Sánchez, oscuro reinado del marido de Begoña, la Ley de la Mafia, el polvo y la paja”

Los que sean como yo del Bachillerato antiguo, cuando teníamos clase hasta los sábados por la mañana y los de los colegios de curas íbamos en cuarto al Instituto a examinarnos de Reválida, se acordarán de aquello de ‘oscuro e incierto se presentaba el reinado de Witiza’.

La frase, introducida en los libros de Historia en 1934, se mantuvo en los manuales hasta principios de los años 70, cuando Franco andaba ya muy cascado y a punto de expirar.

No creo que el ‘califato’ de Sánchez concluya con una invasión armada musulmana, al estilo de la que siguió al destronamiento y muerte del penúltimo rey godo, pero coincidirán conmigo en que el panorama luce en España casi igual de tormentoso.

Y no me refiero sólo a la tentacular trama de corrupción del PSOE, de la que nos vamos enterando a retazos o de las turbias maniobras del marido de Begoña para censurar, arruinar, multar y decapitar a los periodistas no adictos al régimen.

No voy a recurrir al pretencioso ‘para que me entienda la gente’ que Sánchez repite como una letanía en los masajes-entrevista que le hacen los medios de comunicación del pesebre y que en román paladino viene a ser una especie de ‘pero que tontos son ustedes’, pero si no desean hacer esfuerzo alguno y quieren tener las claves de la reciente, sorprendente e indignante amnistía en cadena a los mangantes de los EREs, basta que vuelvan a ver ‘GoodFellas’, ‘El Padrino’ o ‘Los Soprano’.

Tramas y personajes aparte, comprobarán que una de las constantes de la estructura mafiosa, el seguro para evitar cantes y cimentar la fidelidad de la banda, es garantizarle al caído en manos de la policía y los jueces que no faltará de nada a sus parientes, mientras él pene en prisión y que el jefe lo terminará sacando del calabozo.

No le den más vueltas, ni se estrujen la cabeza.

El ‘capo di tutti capi’, que es Sánchez, utilizando como ‘consigliere’ a Pumpido, igual borra los pecados del golpista Puigdemont que exonera de todo delito a los que ‘distrajeron’ 700 millones destinados a los parados andaluces y se gastaban al mes 30.000 euros nuestros en putas y cocaína.

No porque el marido de Begoña tenga un gran corazón y se sienta embargado por la piedad, sino porque quiere hacer llegar un mensaje nítido a toda la chusma socialista; desde el ‘don’ jefe de cada familia, al último ‘soldato’, incluido el fiscal Don Alvarone García Ortiz.

Y el recado es cristalino: si eres unos de los nuestros, llevas la pegatina del PSOE en la frente y votas para que yo siga disfrutando del Falcon y durmiendo en La Moncloa, no debes temer que te pidan cuentas por saltarle la ley, meter la mano en la caja o hacer chanchullos, porque yo dejaré tu expediente limpio de polvo y paja.

Sobre todo eso último, que parece tener muy obsesionado al Gobierno Frankenstein.