Cristina Cifuentes vapulea a Pablo Iglesias por tildar de anecdótico el acoso a la del PP: «No tiene ni idea»

Cristina Cifuentes le ha dado cumplida respuesta.

La que fuera delegada del Gobierno en Madrid entre 2012 y 2015 y, posteriormente, presidenta de la Comunidad madrileña entre 2015 y 2018, ha salido al paso de unas manifestaciones de Pablo Iglesias en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) en las que trató de tildar como algo anecdótico y puntual el acoso sufrido por dirigentes como Soraya Sáenz de Santamaría o ella misma.

En ese espacio, Nacho Abad, su presentador, le preguntó al que fuera fundador de Podemos si se arrepentía de los acosos a los que se sometió a otros líderes políticos.

Iglesias, con cara avinagrada, respondió de aquella manera:

Creo que usted debería disculparse y arrepentirse de lo que está diciendo, porque está pretendiendo decir que lo tengo merecido. Usted está justificando el acoso. Mire, yo nunca he estado en casa de Cristina Cifuentes ni de Soraya Saénz de Santamaría porque si hubiera estado, hubiera acabado en la cárcel. En los movimientos en la defensa de la vivienda, que en algunos momentos hicieran y durante pocas horas, con contundentes intervenciones policiales y judiciales, esos actos de escrache no se puede comparar con un acoso sistemático de siete meses.El problema es que cuando usted está diciendo que si me arrepiento, está queriendo decir ‘usted se lo buscó, arrepiéntase ahora por haber hablado de jarabe democrático.

E insistió en que no se podía comparar lo sufrido por políticas como Cristina Cifuentes con el caso suyo y el de Irene Montero:

No puede comparar lo que hacía la PAH con un acoso fascista durante siete meses. Y lo que está ocurriendo con una parte de la judicatura y del periodismo de este país, perdone si no le gusta lo que le digo, es que están justificando el acoso fascista. Imagínese que partidarios de Podemos fueran esta tarde a su casa a protestar porque no están de acuerdo con su línea editorial, a decirle que usted está ahí porque se la chupó a Vasile en el año 2012. ¿Se imagina qué ocurriría si un juez dijera que es el derecho legítimo a la protesta?

Cristina Cifuentes, sin nombrarle en el mensaje en redes sociales, pero dejando más que claro a quién se dirigía con su tuit, refrescó la memoria de un amnésico Pablo Iglesias: