Carlos Cuesta baja el berrinche de Esther Palomera contra el juez Peinado a ‘golpe’ de ley

El ‘Begoñagate’ empieza a atragantársele a Pedro Sánchez más de lo que esperaba.

La decisión del juez Peinado de citar como testigo al presidente del Gobierno el próximo 30 de julio de 2024 ha causado un gran pavor en Moncloa. El socialista evita a toda costa su imagen declarando ante el magistrado.

Sánchez no quiere verse las caras con Peinado y que esto embarre -aún más- su carrera. Es por esto que el inquilino de la Moncloa ha escrito una tercera carta poniendo como requisito que su declaración sea por escrito por su condición de líder del Ejecutivo.

Sin embargo, Sánchez ha sido llamado como esposo de Begoña Gómez después de que Juan Carlos Barrabés admitiese haber tenido reuniones con Begoña en las que había estado presente el presidente.

Esta cita judicial ha puesto en pie a toda la izquierda que ha salido en tromba contra Peinado. Esther Palomera, periodista de Eldiario.es, cargaba contra el magistrado en ‘La mirada crítica’ (Telecinco) este 26 de julio de 2024:

La periodista lanzó un alegato a favor del socialista sobre su derecho a declarar por escrito:

“Yo sí creo que le asiste al presidente del Gobierno el derecho de declarar por escrito. Y cuestión distinta es que Peinado haga caso a las prerrogativas que asisten a aquellos que son llamados a declarar como testigos después de todas las tropelías que está cometiendo a lo largo de la instrucción, como estamos viendo, y que nos llama la atención no solamente a nosotros, sino a muchos de los compañeros penalistas del juez Peinado”.

Otro día más, Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital, respondía a Palomera con la ley en la mano:

“Yo sinceramente no encuentro tropelía por ningún lado, pero lo que sí que encuentro es que lo que hace falta es leerse el artículo 412.2, que es lo que decía Esperanza Aguirre. Ahí lo que dice es que están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar y que por lo tanto lo pueden hacer por escrito sobre los hechos, es decir, si se les pregunta sobre los hechos y leo literalmente de que tengan conocimiento por razón de su cargo. Si el presidente del Gobierno quiere declarar que tuvo conocimiento de esa reunión porque va y resulta que Barrabés ha dicho que se encontró dos veces en los cuales estuvo el presidente del Gobierno en Moncloa […] Bien, pues ya que Barrabés ha identificado a Pedro Sánchez, el juez no tiene más remedio que darle la oportunidad de declarar. Lo puede hacer como imputado, lo puede hacer como testigo, pero le tiene que dar la posibilidad de defenderse”.