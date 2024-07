Venezuela: Maduro perpetra un fraude monumental e intenta robar el triunfo electoral a la oposición democrática

Es un fraude monumental.

El chavismo, fiel a su tradición y con el respaldo de personajes siniestros e interesados como el socialista Zapatero y el podemita Monedero, ha vuelto a robar las elecciones en Venezuela.

Y este 28 de julio de 2024, de forma infame y descarada.

El contraste lo dan personajes como Javier Milei.

El presidente de Argentina anunció en la madrugada de este lunes que su país «no va a reconocer otro fraude» en Venezuela y agregó que los ciudadanos de ese país «eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro».

La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora.

Perdió el tirano en todos los estados por más de 35 %- pero el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), que depende del chabismo, anunció este domingo -tras muchas horas de retraso- el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.

Seis horas después del cierre oficial de los centros electorales y tras una tensa espera, Elvis Amoroso, presidente del CNE, dijo que con un 80% de las mesas escrutadas y con una tendencia «contundente e irreversible», Maduro ganó con 5.150.092 votos, un 51,20%.

Al líder opositor, Edmundo González, le atribuyen 4.445.978 votos, un 44,2%.

Las cifras del CNE ni cuadran.

La oposición denuncia indignada un ‘atraco‘, tras una jornada con una alta participación del 59%.

El entusiasmo dio pronto paso a la tensión ante la tardanza en la publicación de resultados en unos comicios cruciales en los que la oposición esperaba un cambio político tras 25 años de chavismo.

Para intentar hacer creíble el pucherazo y que el CNE tardase tanto en dar resultados parciales del recuento, Amoroso habló de un supuesto ataque «terrorista«, que impidió la transmisión de datos.

La oposición reclama el triunfo y veremos que pasa ahora, aunque todo indica que el régimen ahogará en sangre las protestas.

«Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz«, escribió en X Edmundo González, el exdiplomático de 74 años candidato a presidente por la oposición, justo antes de que el chavismo diera sus ‘resultados oficiales’.

González ha hecho pareja política con María Corina Machado, la líder opositora inhabilitada para ejercer cargos públicos que ha traspasado su apoyo al exdiplomático,

Las cancillerías de nueve países de América Latina (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) han pedido un «conteo de votos transparente».

Lo que ha irritado al chavismo y sus cómplices, como deja patente las respuesta del canciller Yván Gil.

El presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, también había pedido transparencia.

Y en la misma línea, la Cancillería de Colombia, cuyo gobierno es cercano al de Maduro, señaló que «el conteo de votos debe hacerse con plenas garantías para todos los sectores».

Omar Barboza, representante de la oposición, dijo: «lo que nos han dicho muchos representantes de los países latinoamericanos y europeos (…) es que ellos tampoco reconocerán un resultado que no esté avalado por las actas de lo que ocurrió».

Desde 2013, la oposición no veía tantas posibilidades de derrotar al chavismo pese a las denuncias de que la votación no tuvo condiciones justas, como la propia inhabilitación de Machado o las dificultades para el voto de los millones de venezolanos que están en el extranjero debido a la crisis económica y política que sufre el país.

BREAKING: Venezuelan voters have refused to leave their voting centers until all votes are counted. This was in La Guaira

The people of Venezuela are on the verge of destroying socialism. God help them! pic.twitter.com/i9oZPotgvn

— George (@BehizyTweets) July 29, 2024