Miguel Tellado acorrala al Gobierno del caso Begoña: «Tiene las manos sucias»

En lugar de dar explicaciones, Pedro Sánchez sigue apuntando al tiro hacia Juan Carlos Peinado, juez instructor del ‘caso Begoña Gómez’ que salpica al presidente del Gobierno.

Después de negarse a declarar ante él, Pedro Sánchez anunciaba una querella contra el magistrado por un delito de prevaricación, exigiendo a la Abogacía del Estado querellarse contra él. Un día más tarde, el socialista ofrecía una rueda de prensa al más puro estilo ‘Aló presidente’ sin responder cuestión alguna.

‘La mirada crítica’ entrevistó este jueves a Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, para valorar la rueda de prensa de ‘fin de curso’ del líder del Ejecutivo.

Al respecto, destacó Tellado que el presidente del Gobierno “vive secuestrado por sus socios independentistas” y que por ese motivo no ofreció nada nuevo en la comparecencia ante la prensa: “Folio en blanco”.

“No da ninguna respuesta a nadie, no contesta a las cortes generales, no contesta a los periodistas. Se atreve a decir que las preguntas de la prensa son valorativas, ni tampoco a los jueces. Tenemos un presidente huido, a la fuga. Lamentablemente es una situación de parálisis que vive nuestro país de la mano de Pedro Sánchez”, explicó el portavoz.

«Sánchez está atenazado en ese discurso y lo cierto es que si no hubiese nada, se encargaría de aclarar las dudas que tienen los partidos de la oposición, periodistas y jueces. Tiene que saber que su problema no es el PP, su problema es la imputación de su mujer y que además la Universidad Complutense ha denunciado a su mujer por apropiación indebida. Hay un juzgado en Badajoz que investiga a su hermano», enumeró algunos de los casos que han salpicado al presidente del Ejecutivo en los últimos meses.

Además, Tellado recalcó que en vez de dar explicaciones sobre los casos que se le imputan a él y a su entorno, al partido y al Gobierno, «se dedica a poner en cuestión la legitimidad de quien le ha denunciado”.

Sobre ‘Manos Limpias’ afirmó:

«No sé si es una organización ultraderechista, lo que sí sé es que este Gobierno tiene las manos sucias y él, en vez de dar explicaciones, se escuda en tratar de convertirse en una víctima«.

Y destacó la función de la oposición en este proceso: