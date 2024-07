Pedro Sánchez se querella contra el juez Peinado después de negarse a declarar

¡Lo que faltaba!

Después de negarse a declarar ante el Juan Carlos Peinado, Pedro Sánchez ha presentado una querella contra el juez por un delito de prevaricación. El presidente del Gobierno ha exigido a la Abogacía del Estado querellarse contra el juez instructor.

Aun así, este 30 de julio de 2024 no iba a ser un día normal. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, por tener que comparecer como testigo ante un juez.

El escrito reza:

«Sobre la injusticia de las resoluciones aquí analizadas no cabe sino indicar que hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada, que en aquellas se contempla, contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta, la Presidencia de uno de los poderes del Estado, de las garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable».

Además, agrega que no le parece «posible lógicamente ninguna pregunta vinculada a la investigación de la que pudiese saber el testigo si no es teniendo relación con su cargo, precisamente por la construcción típica del único delito por el que se justifica el interrogatorio».

Juan Carlos Peinado se trasladó a La Moncloa para que Sánchez testificase en una causa extravagante para él, ya que versa sobre el ‘caso Begoña Gómez’, su esposa. Está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Nada menos.

El juez decidió llamar a declarar al presidente el pasado 19 de julio de 2024, y en Periodista Digital charlábamos justo en ese momento con Isabel Díaz Ayuso, cuya reacción fue espectacular.

Después de esto han sido varios días de elucubraciones sobre cómo son las posibilidades de Pedro Sánchez para declarar ante el juez, y ahí tenemos que recurrir al abogado Cepeda: «Sánchez no es Begoña, irá con la lección bien aprendida».

Pedro Sánchez, que pidió en una epístola pública al juez declarar por escrito se encontró con la negación frontal a sus pretensiones, de modo que uno de los escenarios que le quedaba para esta ocasión es la de acogerse a su derecho a no declarar.

En la cita estuvieron presentes las cinco acusaciones particulares aunque coordinadas por VOX, por lo que la letrada del partido verde, María Castro, será la única asistente física al encuentro judicial. Lo hará en representación, como indicamos, de su partido VOX y de Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento por la Regeneración Democrática.

El eurodiputado de la formación presidida por Santiago Abascal fue contundente:

Pasadas las 10:20 horas llegaba al complejo presidencial el juez Peinado, tal y como recogieron las cámaras de Telemadrid.

A la par, en los exteriores del Palacio de La Moncloa, varios manifestantes exigieron la dimisión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno:

Por su parte, las acusaciones populares recurrieron la decisión del juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso Begoña Gómez, de autorizar solo a VOX para participar en la declaración de Pedro Sánchez como testigo. Tratan de esta forma de anular esa declaración para poder estar presentes en lo que sería una segunda testifical. Este recurso no impedirá al juez tomar declaración a Sánchez. Si se estima por la Audiencia Provincial, el interrogatorio se anularía y tendría que repetirse con la presencia de todos los letrados.

Finalmente, la decisión no fue resuelta de manera favorable con lo que solo Marta Castro, de VOX, será quien esté presente en el interrogatorio.

La declaración comenzó de manera oficial pasadas las 11.15 de la mañana de este 30 de julio de 2024 y se está haciendo en el edificio del Ministerio de la Presidencia situado en el complejo de La Moncloa.

Tras cerca de una hora en la que Sánchez compareció ante el juez pero acogiéndose a su derecho a no declarar, externamente se fueron produciendo reacciones.

Una de las más recientes la protagonizó el PSOE de Extremadura.

Su secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, arrojó sombras de sospechas sobre el magistrado Peinado, del que dijo que tenía varios puntos negros en su investigación a Begoña Gómez:

Aquí pasa como en cualquier otra profesión. Por ejemplo, no son todos los médicos iguales, tampoco los políticos, ni todos aquellos que ejercen un oficio lo hacen con la misma capacidad y, sobre todo, con la mejor forma. La Justicia tiene instrumentos para corregir conductas.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusó al juez Peinado de «retorcer la ley».

La abogada de VOX atendió brevemente a los medios tras la no declaración de Pedro Sánchez:

Bueno, salimos de una declaración que aunque se celebra en Moncloa, tiene la misma validez, los mismos privilegios y las mismas condiciones de seguridad que si se hubiesen celebrado en el juzgado. Se verá en el acta que se ha levantado, como en todas las actas, que el señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar conforme el artículo 416. En nuestro juicio este derecho le acogería en el caso de su cónyuge, pero en ningún caso en relación a los otros dos acusados, que son el rector de la Universidad Complutense y el empresario Juan Carlos Barrabés. Consideramos que hay que analizar el alcance de esta no declaración, porque ha sido una posición en la que no se ha negado a dar el conocimiento que tiene sobre unos hechos de lo que es testigo, y ya veremos las consecuencias que puede tener esto.