Ignacio Arsuaga (HazteOir) desvela a Rojo las consecuencias del ‘Begoñagate’: “Está desgastando a Sánchez, va a adelantar elecciones”

Ignacio Arsuaga Rato (1973) es un abogado español, licenciado en Derecho por la Universidad Pontifica de Comillas. Es presidente de la asociación HazteOir.org desde 2001, y de CitizenGO, desde 2013.

Es una de las personas que más deben odiar en Moncloa por ser una de las cinco asociaciones populares del caso que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Ahora, visita Periodista Digital para conversar sobre la actualidad política y, en especial, del ‘Begoñagate’, con Alfonso Rojo en Tiempo de Hablar. En el ameno diálogo en nuestro plató ha dejado muchas frases interesantes:

“Sánchez se ha dedicado en los últimos años a destruir el Estado de derecho”

“Defiendo la libertad, los derechos fundamentales y la vida”

“Estamos esperando que la querella contra Conde-Pumpido y los magistrados del Constitucional se admita”

“En el caso de Begoña, encontramos indicios de que podía haber un posible caso de corrupción”

“Muchas de las cosas que investiga el juez es de nuestra querella”

“Todas las asociaciones que presentamos las querellas contra Begoña estamos colaborando, no hay competencias entre nosotros”

“Esperamos estar en la posible declaración del presidente de Gobierno, pautada para el 30 de julio”

“HazteOir nunca ha recibido ninguna subvención, recibimos donaciones y aportaciones de las personas que nos apoyan”

“Sánchez ha dado un paso más que Zapatero”

“El Constitucional no es parte del sistema judicial, tiene competencias sobre temas referentes a la Constitución”

“Nos queda mucho por avanzar en la democracia española, hay muchos problemas estructurales”

“En la dictadura la gente dejó de movilizarse, y en la democracia los partidos se han repartido el poder libremente”

“La situación en España está peor que nunca. Se puede revertir pero tenemos que movilizarnos”

“En un gran medio de comunicación la gente no dice cosas por miedo a que lo critiquen pero hay ciudadanos que levantan la voz”

“El establishment que intenta imponer una sola forma de ver el mundo es el enemigo”

“Aunque la izquierda y la ultraizquierda nos califiquen de lo que sea, nos da igual”

“Lo de Begoña está desgastando a Sánchez”

“Está en una situación de debilidad parlamentaria extrema. Eso, sumado a los casos de corrupción, hace que pueda llamar a elecciones antes de que acabe el año”