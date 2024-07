Sánchez del Real da a Rojo la mejor definición de Pedro Sánchez: “Es el hijo bastardo de las políticas de Zapatero y las maldades del PSOE”

Víctor Sánchez del Real (Ceuta, 1969) es un empresario y comunicador español. También ha

incursionado en la política, siendo diputado por VOX, partido del que participó en su fundación, en dos Legislaturas, las XIII y la XIV. Alejado del foco político, es asesor de comunicación para empresas.

Ahora, es el protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En una amena conversación con el director de Periodista Digital, ha hecho un repaso a la actualidad política y a la situación del periodismo en nuestro país:

“Estuve desde el primer día en VOX”

“Hablé poco en el Parlamento pero la lié parda”

“Extraño el poder dirigirme a la nación. He podido hablar en libertad de lo que he querido”

“En los partidos políticos, como en empresas, hay una tendencia al presencialismo. Dejan de lado la estrategia”

“Espero tener enemigos, si no, no sería nadie. Pero me la suda”

“Odio las malas ideas pero me gusta escucharlas”

“Hay síntomas de que el periodismo está mal pero es que siempre ha estado así. Solo ha tenido dos o tres etapas buenas”

“Paradójicamente, bajo Franco se hacía mejor periodismo. Usaban los medios de la dictadura para criticarla con una lectura inteligente”

“El periodismo ha terminado dependiendo del poder económico y político: Franco, Felipe González, Rajoy, controlaban todos los medios”

“Las asociaciones de la prensa persiguen a los periodistas simplemente por preguntar, están plegadas al poder”

“Lo de Begoña en los juzgados es vergonzoso. Lo raro no es la foto que critican, es el periodismo de cercanía al poder”

“Esperanza Aguirre tenía mucha habilidad para contestar, aprovechaba las preguntas como una oportunidad. Los políticos de ahora no lo hacen”

“Yo no he vivido una democracia plena. No hay una democracia plena en el mundo, todas tienen deficiencias”

“La democracia ha ido a peor, no solamente con la libertad de expresión, también en lo cultural”

“En los 80 había más libertad de expresión: yo tenía grupos de amigos de izquierdas y hablábamos sin complejos”

“El PSOE es una maquinaria de corrupción y comunicación tan sofisticada que es un ‘coco’ muy grande”

“El PSOE es el único partido socialista del mundo que es inmune a la corrupción, a los asesinatos”

“El caso de Begoña o del hermano de Sánchez no escandaliza ni afecta a la base de los votantes del PSOE. Les da igual”

“Hay que seguir combatiendo, no comprar el relato”

“No creo que la declaración vaya a acabar con Pedro Sánchez”

“Que el jefe de prensa del PSOE esté al frente de la comunicación de la defensa de Begoña podría tener implicaciones legales”

“Hay que pillarles en los pequeños errores pero hay que ser muy hábiles y generosos con todos los que hacen oposición”

“Pedro Sánchez es el hijo bastardo de las políticas de Zapatero y las maldades del PSOE. Pero ha tenido más osadía y suerte que Zapatero”

“Sánchez y el PSOE han logrado dominar a toda la izquierda abandonando sus valores”

“Pedro Sánchez tiene la llave de cuándo se hacen las elecciones”

“Estamos jugando al antisanchismo y no al proespañolismo. Se cae en los marcos narrativos de la izquierda”