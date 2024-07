Ayuso advierte a Rojo del papel de Sánchez en el caso Begoña: «Empresarios y catedráticos les han beneficiado por las presiones»

Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) se ha convertido en una de las figuras políticas del momento. Su carrera ha tenido un ascenso fulgurante hasta convertirse en la presidenta de la Comunidad de Madrid, primero en coalición con Ciudadanos, y posteriormente, con una mayoría absoluta.

Ahora, es la protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita al plató de Periodista Digital, la popular, fiel a su estilo, ha conversado sobre diversos temas de actualidad como el caso Begoña, la citación del juez a Pedro Sánchez para declarar como testigo o el acoso a personas cercanas de su entorno.

En la afable conversación, Ayuso ha dejado muchísimas frases interesantes:

«El Gobierno hace campaña contra gente que ni está en política ni vive del erario público»

“Sánchez ha estado en las negociaciones, muchos se han visto obligados a beneficiar el entorno del presidente”

“Estamos asistiendo a la voladura de las bases de la democracia de España”

“Si son capaces de darle la vuelta a lo de los ERE de Andalucía, podemos esperar lo mismo de lo que pase con Begoña y el hermano de Sánchez”

“Viven de escándalos, de trapos sucios para distraer»

“Sánchez tiene secuestrado al PSOE pero es un Gobierno débil”

“Sánchez está en una carrera hacia adelante para huir de los escándalos de corrupción y de sus socios. No va a llamar a elecciones”

“Señalan a personas incómodas».

“Como no me pueden atacar directamente, atacan mi entorno de manera mafiosa, como hicieron con Nacho Cano”

“La persecución va cada vez a peor por la debilidad del Gobierno. Necesitan destrozar al otro para poder sobrevivir”

“El Fiscal General tendrá que sentarse en el banquillo y dar explicaciones. Esto es algo que nunca tuvo que haber pasado”

“Me da igual cómo me cataloguen. Todo lo que he advertido está pasando: la amnistía, los ERE…”

“Si huyes de los problemas, huyes de la verdad y esos problemas te acabarán comiendo”

“Las formas delatan mucho a Sánchez. Vive para demostrar que tiene poder, usa el miedo para amedrentar”

“Sánchez es incapaz de reconocer que hay presidentes del PP por su falta de humildad”

“Hay mucha inmigración ilegal que entra por Barajas y al Gobierno le da igual, no hace nada”

“Sánchez urdirá algo para no declarar ante el Juez”

“Estoy segura que Sánchez y el PSOE perseguirán al juez Peinado por hacer su trabajo”

“La factura del pacto de Sánchez con los independentistas será inasumible para el resto de los españoles”

“Gobierno para todos bajo un criterio claro, gracias a la absoluta”

“El acoso personal del PSOE es fuerte pero el apoyo de la gente ayuda. Hay mucho más en positivo”