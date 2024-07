EN EXCLUSIVA / La reacción instantánea de Ayuso al enterarse de la citación del juez Peinado a Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado en exclusiva para Periodista Digital sobre la última hora que amarga al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

En su conversación con Alfonso Rojo en el plató de este digital, surgió la noticia de que el juez Peinado ha llamado a declarar como testigo al líder socialista sobre el caso de presunto tráfico de influencias de su esposa, Begoña Gómez.

“Es lógico que el juez quiera saber quién habló con quién, cómo se puede explicar que ciertos empresarios antes de reunirse con el presidente tuvieran unas cifras de negocios y luego, de repente se multiplicaran. Cómo han utilizado las instalaciones de La Moncloa para sentarse a negociar con empresarios. Bueno, es que si soy yo la que hace algo así, imaginaos el disparate. ¿Alguien se imagina que yo cito a mis familiares en la Puerta del Sol y de repente, empresas que no están funcionando, empiezan a ganar millones?”.

La popular estima que el presidente de Gobierno “urdirá algo para no declarar”, recordando que en la primera citación de su mujer, en el juzgado alegó que no conocía el contenido de la investigación por lo que hubo que postergar su ‘no declaración’ al pasado viernes, 19. En ese día, se acogió a su derecho de no ofrecer testimonio.

Sin embargo, en esta ocasión no habrá un despliegue en los juzgados de Plaza Castilla. La presidenta comentó en tono irónico que, de producirse ahí, habrían desplazado hasta el ejército “del Bernabéu hasta Alcobendas” para evitar que se le hiciese una foto, como hicieron en las dos oportunidades que fue su esposa a declarar.

Respecto al victimismo que del que ha hecho gala el presidente desde que se ha sabido de la investigación a su esposa, Ayuso comparó cómo se le ha perseguido a ella, el papel de la izquierda y su postura, siempre dando la cara y explicando lo que pasa.

“Lo que olvida el presidente es que nosotros no tenemos la culpa de esto. En cambio, mucho de lo que nos hacen a los demás, sí que ellos lo provocan”

Por último, la presidenta de la Comunidad ha lanzado una advertencia al juez que lleva la causa, Juan Carlos Peinado, estimando que tanto Sánchez como el PSOE usarán todos los recursos del Estado para desprestigiarlo y aniquilarlo social y profesionalmente.

“Espero que se respete al juez que lo único que está haciendo es cumplir su obligación y no dudo de que será desprestigiado y perseguido por ello”.

La citación

El ‘caso Begoña Gómez’ se le atraganta un poco más al Gobierno Sánchez.

El propio presidente del Ejecutivo socialcomunista tendrá que declarar, en calidad de testigo, el próximo 30 de julio a las 11 de la mañana.

La cita, eso sí, a diferencia de lo sucedido con su mujer, no será en los juzgados de la Plaza de Castilla, sino en el propio complejo presidencia de La Moncloa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acepta así la petición formulada por las acusaciones populares, dirigidas por VOX, que solicitaban la declaración del jefe del Ejecutivo, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Además en otra resolución, el magistrado acuerda imputar al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, a quien también cita el próximo 29 de julio de 2024 a declarar.

El juez justifica su decisión en la necesidad de investigar el elemento de influencia que requiere ese tipo penal, así como la posible relación de la persona investigada con una autoridad. Alude en este punto a la interpretación jurisprudencial del tráfico de influencias en cadena