Feijóo se cachondea sobre el inexistente plan de Defensa de Sánchez: “Es capaz de incluir la defensa judicial de Ábalos”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado fuertemente contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de la discusión sobre el plan de rearme y el aumento del gasto de Defensa que debe implementar España.

La intervención del popular se produce en la sesión en la que el líder del Ejecutivo debía informar sobre el escenario geopolítico de la Unión Europea, de las conclusiones del último Consejo Europeo y de las reuniones informales.

Feijóo criticó que no ofreciera información concreta sobre el plan, los eufemismos que emplea para no decir “rearme”, la debilidad parlamentaria que le impide gobernar, las distintas posturas dentro de su Ejecutivo y su banalidad ante las amenazas que enfrenta España y Europa. “Va a acabar teniendo más información del plan de rearme el presidente chino que el Congreso de los Diputados”, reflexionó con ironía.

“Usted ha venido a hablar aquí pero no ha contado nada, no ha venido a ofrecer un plan de Defensa porque no lo tiene; tampoco ha venido a informar de la hoja de ruta Europea, cuando mucho a dulcificarla, cuando no a contradecirla. No ha venido en calidad de presidente de Gobierno porque no tiene un Gobierno que le respalde”.