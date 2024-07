La advertencia de la doctora Monereo a Alfonso Rojo por los vendehumos de la alimentación: «Hay mucha estafa»

Susana Monereo es licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en Endocrinología y Nutrición, expedido por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, es Jefe de equipo de Endocrinología y Nutrición del Hospital Ruber Internacional.

Protagoniza una nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, en el que en una afable conversación, tratan el tema de la alimentación, la obesidad y los buenos hábitos alimenticios para combatirla:

“La obesidad es una enfermedad crónica”

“Donde más crece la obesidad es en Asia porque han cambiado su dieta, la han hecho más occidental”

“Dormir poco engorda porque no sincronizamos nuestro reloj biológico. Igual que comer a deshoras”

“Hay hambre de alimentarse y hambre de recompensa. La segunda es la que hay que controlar”

“Los alimentos crujientes y salados, como los azucarados, generan adicción”

“El peso no es sinónimo de gordura. Un indicativo más fiable es la circunferencia de la cintura. De media, en hombres no debe pasar de 103 cm y en mujeres, 88 cm”

“La dieta perfecta no existe pero la más sana es la mediterránea. Pero la mediterránea de verdad”

“Adelgazar es difícil pero lo es más el mantener ese peso”

“Hay gente que come mucho pero lo equilibra y otros que comen poco pero no queman esas calorías”

“La grasa corporal en la mujer va unida a la fertilidad. En el caso de los hombres, tienen menos grasa en las extremidades y acumulan más en la tripa”

“En general, le cuesta adelgazar más a la mujer que al hombre porque suele tener más grasa”

“El Ozempic es un fármaco muy bueno para regular el hambre y la saciedad. Pero no hay nada mágico”

“De aquí a 5 años va a haber fármacos muy buenos para adelgazar”

“La industria alimentaria está pensando en cambiar el enfoque para ajustarse a los nuevos hábitos”

“Hay mucha gente que se aprovecha con la necesidad de perder peso. Hay mucha estafa”