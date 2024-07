Leopoldo López: «Mucho ánimo, mucha fuerza, mucha fe, que lo que se viene es bueno»

La multitudinaria cita con los medios de comunicación nacionales e internacionales, se llevó a cabo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el cual el político venezolano estuvo acompañado de su esposa, sus hijos mayores y su padre, en ese entonces, eurodiputado del Partido Popular.

Una vez finalizada la rueda de prensa, conversé brevemente con López, quien me aseguró con una contundente frase: «We will come back» (¡Regresaremos!). Esa exclamación, que entonces parecía muy lejana, hoy recupera actualidad en caso la oposición triunfe en el comicio electoral del próximo domingo 28 de julio.

Esta semana, en la redacción de Periodista Digital, he podido departir nuevamente con Lepoldo López, a quien he visto muy optimista y convencido de que en esta ocasión las tornas serán muy diferentes. ¡Llegó el momento de regresar!. ¡We will come back!. Dios le escuche. VER VÍDEO ENTREVISTA.