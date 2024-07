Naranjo estalla contra el equipo de opinión sincronizada de Moncloa por el ‘caso Begoña Gómez’: «¡Buscad otros argumentos, coño!»

Harto a más no poder.

Antonio Naranjo acabó hasta el mismísimo gorro de los tertulianos pertenecientes al equipo de opinión sincronizada de Moncloa que se empeñaron en defender lo indefendible en el ‘caso Begoña Gómez‘.

De hecho, poco a poco se fue caldeando el ambiente en el plató de ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) con las aportaciones de miembros de la cuota progre como Alan Barroso, que se aferró como un clavo ardiendo a la teoría de que el juez Juan Carlos Peinado solo estaba buscando su momento de gloria y que en realidad no había nada que imputarle a la esposa de Pedro Sánchez:

Hombre, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, él como presidente del Gobierno puede declarar por escrito. Por supuesto que sí. Pero es que esto está consiguiendo el juez lo que quería, que no es conseguir la justicia o investigar un tema concreto de Begoña Gómez. Cuando le preguntó el abogado de Begoña Gómez, oye, ¿qué le está investigando? Concretamente, por saberlo, ¿aquello que dijo la Audiencia Provincial de Madrid que no había nada de Air Europa, el asunto de Barrabés que ha dicho la Guardia Civil en dos ocasiones, en dos informes, que tampoco hay nada y que en todo caso se está ocupando la Fiscalía Europea? ¿qué es lo que está investigando? Y le respondió el juez Peinado que se le está investigando cualquier cosa que haya hecho usted del año 2018 al año 2024, es decir, mientras su marido era presidente del Gobierno. Y ahora, pues en esta nueva ocurrencia, maravillosa ocurrencia del juez Peinado, pues ha llamado a declarar presidente del Gobierno. Que evidentemente, primero, puede declarar por escrito, por supuesto, porque es presidente del Gobierno y otros altos cargos lo pueden hacer, pero es que además no tiene por qué declarar porque es su mujer.

Antonio Naranjo rebatió el argumento con una Rebeca Marín que trató de meter cuchara y ponía caras cada vez que el periodista de Alcalá de Henares intervenía:

Si es presidente del Gobierno, que no tiene nada que esconder, debería tener ganas de dar explicaciones ante hechos muy concretos, dejémonos de humo y de líos. Es muy sencillo. A ver, ¿cómo explica usted que su mujer prosperase con una cátedra pantalla, que es el disfraz de una empresa, asociándose a gente que se recibe contratos y rescates del Gobierno que está por ir a verse con ellos en la Moncloa? Alán, de verdad, me gustaría, ya que el presidente del Gobierno no lo hace, que cuando alguno ponemos hechos sobre la mesa, los ponemos, alguien nos respondiera a esos hechos con otros hechos, no con una tabarra ahí ideológica que no va ningún lado.