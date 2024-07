Un micrófono caza a Urtasun (Sumar) con un mosqueo colosal por la puñalada de Puigdemont: «Es una hostia para el Gobierno»

El zurriagazo fue demoledor.

El Gobierno Sánchez no se esperaba la reacción del partido de Carles Puigdemont y que le tumbase el techo de gasto.

Y quien mejor verbalizó el desencanto en el Ejecutivo PSOE-Sumar fue el titular de Cultura, Ernest Urtasun.

El miembro del partido de Yolanda Díaz quiso desahogarse en el patio del Congreso de los Diputados y lo hizo con el parlamentario Francesc Marc-Álvaro Vidal (ERC).

Ambos comentaron el revés que se llevó el Gobierno sanchista con una de las iniciativas legislativas más relevantes, la senda de déficit, que fue tumbada por Juntos por Cataluña.

El problema es que las palabras de Urtasun fueron cazadas por un micrófono. Empezó aseverando que a él le habían garantizado en el propio Consejo de Ministros que ya estaba el acuerdo cerrado:

No lo entiendo. Me ha dicho María Jesús esta mañana que lo tenían atado. Bolaños se ha enterado de que… esto entre nosotros… se ha enterado de que no… en la reunión con Miriam en la que estábamos.

Añadió que en el Ejecutivo y en su partido, Sumar, se habían quedado petrificados:

Nos hemos quedado de piedra. Me he quedado de piedra porque en el Consejo de Ministros nos han dicho que lo tenían atado, y después resulta que no. ¡Es una hostia para el Gobierno!