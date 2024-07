Expósito no alberga dudas sobre las verdaderas intenciones de Sánchez: «Solo quiere el poder, su mujer le da igual»

Es la noticia de la semana y, posiblemente, del verano.

Aunque está claro que con Pedro Sánchez siempre es posible redoblar la apuesta y tener en las próximas semanas alguna noticia de mayor calado en la que él sea el protagonista indudable.

Ángel Expósito, aunque oficialmente está de vacaciones, se deja caer habitualmente por su programa ‘La Linterna‘ (COPE) para departir con su sustituto, Rubén Corral, sobre la actualidad.

Y la citación como testigo para declarar ante el juez Peinado fue un hecho de tal importancia que al director del programa nocturno de la radio episcopal no le importó dedicar varios minutos:

No voy a poner un ejemplo refiriéndome a ti o a cualquier otro. Me pongo yo como ejemplo. Resulta que mi mujer está encausada en un asunto penal, en una investigación judicial, y alguien dice, no, no, yo me reuní con esta señora y con su marido tales días, en un par de ocasiones, en su casa. Entonces el juez lo primero que tiene que hacer es decir, muy bien, pues que venga su marido y que me lo cuente él, ¿no? Digo yo, vamos, si la investigada es ella y el que se ha reunido con el otro soy yo, pues el juez va y me llama. Pues exactamente eso es lo que ha hecho el juez Peinado. ¿Qué ocurre? Que en este caso el citado es presidente del Gobierno, nada más y nada menos. Pero en la instrucción me parece absolutamente lógico. Un tío que está en una causa judicial imputado dice que se ha reunido con el otro y el otro pues tiene que ser llamado a declarar. Punto y final.