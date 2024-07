Puigdemont vuelve a reventar a Sánchez los PGE y viraliza otra mentira del presidente

Se le pone la situación de color hormiga.

Pedro Sánchez acaba de llevarse otro revés de los gordos y puede que le acerque más al abismo de tener que acabar de manera abrupta la legislatura.

Una vez más los siete votos del partido de Carles Puigdemont condicionan el normal transcurso de la política española.

Y es que Juntos por Cataluña votó en contra de la senda de déficit presentada por el Gobierno Sánchez, lo que complica sobremanera la posibilidad de que puedan aprobarse Presupuestos Generales del Estado de 2025.

De hecho, viendo las dificultades para tener Presupuestos en 2024, el Ejecutivo Sánchez renunció a presentarlos y optó por prorrogar los de 2023.

De no salir adelante los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, será prácticamente una quimera lanzar los Presupuestos Generales de 2025 porque estos se verían rechazados.

De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el rechazo de la senda de estabilidad obliga al Ejecutivo a aprobar en un plazo de cuatro semanas unas nuevas metas para su posterior remisión al Congreso.

De ser aprobada, tendría que pasar el trámite del Senado, donde posiblemente sea rechazada y deba volver a la Cámara Baja para que se pueda levantar el veto.

La cuestión es que sin la senda de estabilidad no se pueden presentar los Presupuestos y estos deberían estar ya en las Cortes antes de que finalice septiembre de 2024 para que los mismos puedan tramitarse y, por tanto, que entren en vigor el 1 de enero de 2025.

Pero lo más hiriente del gesto de Puigdemont es que ha logrado viralizar uno de esos vídeos que quedarán para el mármol.

Cuando Mariano Rajoy no tenía claro si podría tener aprobados los Presupuestos Generales para 2018, Pedro Sánchez le exigió ir a elecciones:

O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. España no merece estar varada como consecuencia de la guerra fría entre el Gobierno y su principal socio de Gobierno. Por cierto, una guerra que nada tiene que ver con cuestiones ideológicas, que nada tiene que ver con políticas de fondo, sino que tiene más que ver con una pelea de poder. Es un Gobierno dividido, un gobierno agotado en cuanto a su impulso político, un gobierno asediado por los casos de corrupción, que día a día también estamos viendo y somos testigos el conjunto de españoles y españolas en los medios de comunicación.

Y se mostró muy crítico con el hecho de que el líder del PP quisiera aferrarse a las prórrogas:

Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, la supuesta voluntad que tiene este Gobierno de vivir de la prórroga. Es decir, que si no hay Presupuestos Generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y por tanto no rendir cuenta ante los ciudadanos. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Es que si el señor Rajoy no aprueba los Presupuestos Generales del Estado y el señor Rajoy como consecuencia de ello no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza.