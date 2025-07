Antonio Naranjo manda a esparragar a Silvia Orriols: “No me va a imponer su burka lingüístico”

Dijo basta.

El presentador de El análisis diario de la noche, Antonio Naranjo, tuvo un encontronazo con la sectaria alcaldesa del Ayuntamiento de Ripoll, Silvia Orriols, durante la entrevista que le realizó en el programa de ayer.

La edil entró en el espacio de Telemadrid para ofrecer su postura sobre la prohibición del burkini en las piscinas públicas, alegando razones de “higiene” y “seguridad”.

Desde el plató, tuvieron que contar con un traductor simultáneo desde el primer momento, debido a que la independentista hablaba en catalán. Tras un breve intercambio, Naranjo le expresó que le costaba seguir la conversación:

“Me cuesta mucho seguir la conversación incluso con un traductor porque yo soy algo torpe. Si usted me entiende en español, ¿no le importaría responderme en español para que podamos tener una conversación más fluida? Es que yo no hablo catalán, me encantaría, ¿eh?”.