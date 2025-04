Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana: “90% de las violaciones han sido a manos de musulmanes”

La política catalana lleva años instalada en una centrifugadora constante, pero en las últimas horas el eje de la polémica ha girado con fuerza hacia Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana.

Y se calienta, tras un tuit que no ha dejado indiferente a nadie.

En su publicación, la siempre directa Orriols compartía un vídeo del Parlamento Británico donde se denunciaba que “250.000 niñas han sido violadas en Reino Unido en los últimos 25 años”, asegurando que el 90% de estos delitos fueron cometidos por hombres musulmanes.

Aprovechó para cargar contra las instituciones catalanas por, según ella, querer sancionarla por islamofobia mientras ignoran los hechos que denuncia.

Estas palabras han provocado un auténtico incendio político y mediático. Desde el Parlament catalán ya se ha abierto la puerta a sanciones contra Orriols por unas declaraciones consideradas islamófobas por diversos partidos y entidades sociales.

Sin embargo, lejos de retractarse, la líder independentista de derechas ha redoblado su discurso, mezclando datos sobre delitos sexuales con críticas al multiculturalismo y a la gestión institucional del fenómeno migratorio.

El dato del “90%” procede en realidad de una denuncia hecha en Reino Unido sobre una serie concreta de casos, los denominados “grooming gangs”.

No representa estadísticas globales españolas o catalanas.

Pero encuentra, como no puede ser de otra manera, eco en sectores que perciben la inmigración musulmana como una amenaza creciente.

En paralelo, existen datos oficiales del Departamento de Justicia catalán que muestran que el 91,67% de los violadores encarcelados en Cataluña son inmigrantes, aunque no se especifica nacionalidad ni religión.

La periodista Sonia Sierra ha vinculado este aumento al fenómeno del taharrush, un patrón grupal de agresiones sexuales originado en países musulmanes, y ha alertado sobre un crecimiento del 500% en las agresiones sexuales desde 2016.

Orriols lleva meses situando el foco sobre la comunidad musulmana con discursos incendiarios.

Ha denunciado públicamente la normalización del velo islámico —al que considera un símbolo de control y sumisión— y ha criticado duramente lo que ella llama “silencio cómplice” de algunos colectivos feministas y LGTBI ante prácticas discriminatorias dentro del islam.

Sus propuestas han ido más allá: desde plantear la prohibición del velo islámico en escuelas públicas hasta pedir reformas legales para endurecer la política migratoria.

Esta estrategia le ha valido tanto el rechazo frontal de partidos rivales como ERC o Comuns (que han solicitado medidas disciplinarias por islamofobia), como cierto respaldo entre votantes desencantados con el discurso oficialista sobre inmigración.

No faltan quienes advierten que este tipo de mensajes alimentan un auge xenófobo que ya salpica incluso a sectores del PP a través del llamado “feminacionalismo”.

250,000 young British white girls have been r@ped in the last 25 years by largely Muslim men‽@TRobinsonNewEra pic.twitter.com/slBfjgVTW1

— Don Keith (@RealDonKeith) January 1, 2025