Ketty Garat retrata a Sánchez y al PSOE por borrar a Santos Cerdán en sus vídeos

Intentan deshacerse de un plumazo de quienes no les convienen.

Katty Garat ha criticado la esperpéntica maniobra impulsada por el PSOE para intentar borrar a quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez y secretario de Organización de los de Ferraz, Santos Cerdán.

En La mirada crítica hablaron sobre cómo los socialistas ‘borraron’ al exdiputado del vídeo de la noche electoral del 23J. El corte fue tan burdo que también eliminaron —¿sin querer?— a Begoña Gómez.

A la directora adjunta de The Objective no le sorprende la maniobra: “Es completamente habitual, estamos acostumbrados”. Sin embargo, estima que el haber ‘eliminado’ a la esposa del presidente del Gobierno no fue intencional, sino por su ubicación a la derecha de Cerdán.

“A quien quieren eliminar es a Santos Cerdán, que ha pasado a ser ‘esa persona de la que usted me habla’ o ‘ese ya no pertenece al partido’. Eso es lo absolutamente bueno… casi insultante de cara a la percepción que puede tener la ciudadanía. Santos Cerdán es secretario de Organización del PSOE, y esto es inédito —por mucho que intenten compararlo con casos que no son comparables—: le pillan con el carrito del helado en activo. En su puesto, no diez, siete o cinco años después. En su puesto. Y le pillan después de un mes seguido en el que el Gobierno decía que el informe de la UCO era inexistente. Le revienta en la cara: no solo no era inexistente, sino que era absolutamente contundente. Una bomba nuclear, un torpedo en la línea de flotación del Ejecutivo de Pedro Sánchez”.

Por su parte, la activista sanchista Esther Palomeras defendió la acción al señalar que era “lo más razonable” eliminar la figura de Cerdán del vídeo. También estimó que este tipo de ‘borrados’ de personas es común en los partidos. En este punto, Antonio Caño incidió en que esta táctica empezó con el dictador comunista Stalin, que, para hacerse con el poder tras la muerte de Lenin, acabó con cualquier oposición interna.

Pese a ello, Garat sentenció: “Se puede borrar la memoria del pasado, pero no la del presente”.