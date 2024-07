Feijóo exige a Sánchez poner fin a la agonía que vive España: «¡Convoque elecciones o váyase!»

Colosal intervención del líder de la oposición en el Senado.

Rodeado de todos los parlamentarios del PP en la Cámara Alta, Alberto Núñez Feijóo reclamó a Pedro Sánchez que ponga punto y final a una legislatura que es una constante agonía:

Hoy Sánchez ha escrito una carta. No es la carta que esperábamos. Su situación es más grave que cuando escribió la primera y más patética que cuando escribió la segunda. Por eso le animamos a escribir la definitiva. La definitiva carta. Le pido al señor Sánchez, en nombre de la fuerza política mayoritaria de España, que llame al Jefe del Estado para decirle que convoca elecciones o que se va.

Para el presidente del PP, la situación resulta humillante a más no poder:

Queridos colegas, ningún primer ministro europeo, nadie que fuera presidente del Gobierno de España , seguiría en el cargo en la situación de Sánchez. El ridículo es absoluto. La humillación es total. Y lo peor es que todos sabemos que esta es la más reciente, pero no va a ser la última.

Feijóo tira de resultados tangibles para constatar que nunca hubo una intención de gobernar para los españoles, sino para repartirse privilegios:

Feijóo compartió el diagnóstico hecho por los socios de Sánchez y de que al inquilino de La Moncloa solo le interesa su propia supervivencia:

Sin presupuestos y cosechando derrota tras derrota, hasta miembros y socios del Gobierno reconocen que la legislatura está agotada. Y tienen razón. Esto no es un gobierno, es un tinglado. Es un tinglado pensado en la mera supervivencia de una persona. No hay un proyecto, no hay dirección. Solo se van apañando improvisaciones para ir tirando.