Feijóo, sobre la ruptura de VOX: «La decisión de VOX no nos desvía del objetivo, ser alternativa a Sánchez»

Era el testimonio que todos querían escuchar.

Después de la comparecencia de Santiago Abascal en la noche del 11 de julio de 2024 y de haber aparecido en algunas entrevistas a lo largo de este 12 de julio, había que conocer qué pensaba de la ruptura del pacto PP-VOX el presidente de los populares.

Y Alberto Núñez Feijóo, pasadas las 13 horas, apareció en la sede de Génova 13 para dar su visión sobre el portazo dado por VOX en seis comunidades autónomas.

Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Baleares, Aragón y Castilla y León, regidas todas ellas por los populares, se quedan ahora con gobiernos en minoría.

Se descarta que VOX pueda facilitar la entrada del PSOE en esos Ejecutivos, pero no queda tan clara la opción de que las legislaturas lleguen hasta el final si determinadas leyes se quedan atascadas por no llegar a acuerdos.

El líder de los populares se mostró tajante:

Para Feijóo, el partido de Abascal ha sobreactuado y se ha pasado de vueltas:

Señaló que el paso dado por VOX no va a descentrar a su partido del objetivo que persigue, el de ser alternativa a Sánchez:

Esa decisión de VOX no nos desvía del objetivo que es ofrecer una alternativa sólida al actual Gobierno de España. Vamos a seguir adelante con todos nuestros compromisos. En todos los gobiernos que tenemos con y sin VOX, vamos a seguir funcionando. Será peor para VOX, pero no peor para los ciudadanos. Tendrán alguna dificultad más, pero confío en que todo va a salir bien

Quiso tener un reconocimiento a sus seis dirigentes regionales:

Insistió en pedirle a VOX que no obstaculice el cambio político en España:

El cambio político en España es imparable, quieran o no. La política migratoria del Gobierno es nefasta. Sánchez es el principal problema. Vox ha preferido borrarse de gobiernos que funcionan. Gobernar implica afrontar problemas y no rehuirlos. Los ciudadanos no estarán agradecidos con ellos. Sí lo estará el Partido Socialista. Gracias a unas amenazas más propias de los independentismo, puede parecer que todos somos iguales y no lo somos. Vox aspira a ser siempre oposición. El problema de este país es Pedro Sánchez y su Gobierno, pero el de VOX parece ser el PP y yo mismo.

En el PP tendremos la misma firmeza que hemos tenido con estas amenazas. A estas alturas de mi vida no me van a imponer chantajes. Se han equivocado de persona, pero yo no me voy a equivocar de cuál es mi objetivo. El PP abanderará el sentido común.