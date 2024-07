Carlos Herrera concluye que VOX cayó en el mismo error que Ciudadanos: «Se equivocó de adversario»

La agenda informativa saltó por los aires.

La salida de VOX de los gobiernos autonómicos en los que apoyaba al PP es el asunto que copa todas las portadas.

Carlos Herrera analizó en ‘Herrera en COPE‘ lo que supone esta decisión del partido de Santiago Abascal:

Verán ustedes que ha habido escasísimo entusiasmo en las bases por esta ruptura y también hay un espeso silencio sobre el futuro de los pactos de los ayuntamientos, es una decisión que mayoritariamente se califica hoy en los medios de absolutamente irracional. De ser víctima de un pavoroso ejercicio de sectarismo y que solamente se justifica en el reparto por comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y País Vasco, que han dicho que’ no’ pero que eso al Gobierno no le supone ningún tipo de contratiempo.

Ayer finalmente se confirmó lo que venía siendo un aviso, una advertencia, una amenaza, un considérenlo lo que quieran, por parte de VOX que confirmó la salida de los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular. Renuncia a su única experiencia de gestión y de poder, cuatro vicepresidentes, once consejeros y no sé si un par de centenares de altos cargos que se quedan sin trabajo.

Herrera tuvo claro que esto no implica cambio de color en esas autonomías, pero sí una cierta inestabilidad:

¿Esto supone que la izquierda vaya a poder hacerse con el gobierno de esas comunidades? Hombre no. Creo que VOX no va a facilitar mociones de censura, pero claro que va a generar inestabilidad en esos gobiernos que funcionaban más o menos de forma razonable. No se contemplan adelantos electorales, pero todo dependerá de cómo vayan los acontecimientos.