Zapatero, recibido a botellazos en Venezuela: «¡El comunismo ponlo en España!»

Como diría el famoso mayordomo de un conocido anuncio de televisión, el algodón no engaña.

Eso se puede aplicar a la perfección para José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente del Gobierno español, en las vísperas de las elecciones en Venezuela, visitaba el país caribeño para, una vez más, pasarle la mano por el lomo al régimen chavista y, de paso, llevarse las loas mediáticas.

Sin embargo todo salió en contra de lo que el político del PSOE había previsto.

El exjefe del Ejecutivo atendía a los medios de comunicación cuando varios ciudadanos le reconocieron y no le dieron, precisamente, un cálido recibimiento.

Más bien fue todo lo contrario y hasta acabaron por despedirle a botellazos del centro elector al que fue a hacerse la foto.

Y es que la tensión fue in crescendo con abucheos y con varios viandantes que criticaron abiertamente que Zapatero fuese uno de los principales sostenes del régimen de Nicolás Maduro:

¿Hasta cuándo Zapatero nos va a estar jodiendo? ¿Hasta cuándo? Que se meta en su país, no en el de nosotros, porque él no está pasando hambre, no está pasando necesidades. Nosotros tenemos un comunismo aquí, si a él le gusta el comunismo, ¿por qué no lo va a poner allá en España?