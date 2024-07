Borja Sémper con Alfonso Rojo: «Aunque parezca que la gente pasa, cada escándalo de Begoña se va pegando en la piel»

Borja Sémper (Irún, 1976) es actual portavoz nacional del Partido Popular que preside Alberto Núñez Feijóo, y este 3 de julio de 2024 visita Periodista Digital para ser entrevistado por Alfonso Rojo en el marco del espacio ‘Tiempo de hablar’.

Uno de los hombres fuertes de la actual oposición al Gobierno español, este raro verano de 2024 se le presentan un par de oportunidades de oro a él y a su grupo parlamentario, con el inminente juicio en el que se sentará como imputada la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez, algo que ya daña de por sí, y el ataque severo y sospechoso de totalitarismo que el socialista quiere lanzar contra la prensa libre y crítica.

“El PP no es una secta, es un partido político, y tiene perfiles diferentes. No somos como el PSOE”

“Yo he vivido muchos años con escolta pero tenías que intentar tener una vida normal. Y eso te forja”

“Cuando estás en política desaparece bastante la vida personal, en la empresa privada vivía mejor pero me subía por las paredes cuando veía la actualidad”

“Lo que estamos viviendo con Sánchez es inédito, nos está llevando a sitios de no retorno, yo también estoy muy preocupado”

“En el asunto de Sánchez contra la prensa podemos esperar lo peor… y ojo con estos melones cuando se abren”

“Denunciaremos a Sánchez con contundencia en todos los foros que sea necesario y también en la Unión Europea”

“Sánchez es un hombre de poco fiar pero va a tener difícil hacernos una triquiñuela”

“Sánchez ha conseguido normalizar el escándalo hasta el punto de que ya nada sea escandaloso”

“Aunque parezca que la gente pasa, cada escándalo de Begoña se va pegando en la piel”

“No se nos ha olvidado Tito Berni pero es que cada día aparecen nuevos”

“Sánchez es presidente del Gobierno por su inmoralidad, no por los votos obtenidos”

“Sánchez no es un político normal porque no quiere gobernar, solo quiere estar en Moncloa”

“Sánchez es el político más populista que hay en España”

“Feijóo va a ser presidente del Gobierno”