Miguel Bernad (Manos Limpias) revela a Rojo el día que caerá Sánchez: “Tiene fecha de caducidad”

Miguel Bernad (Bilbao, 1942), es abogado y expolítico. Actualmente, es el secretario general y rostro visible de la organización Manos Limpias.

Ha cobrado relevancia por su denuncia sobre las presuntas irregularidades en los negocios de Begoña Gómez, la esposa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Ahora, protagoniza Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas del director de este digital, Alfonso Rojo.

En su visita al plató de Periodista Digital, ha analizado el caso judicial que hace tambalear al Ejecutivo socialista, al tiempo que ha dejando una miríada de frases interesantísimas:

“No tengo miedo a que me pase algo, a Pedro Sánchez no le conviene”

“Me importa un bledo que digan que soy de extrema derecha. Denunciamos la corrupción, venga de donde venga”

“Denuncié mi primer caso de corrupción cuando Tierno Galván era alcalde de Madrid”

“A Begoña se le acusa de tráfico influencias y el juez ha visto indicios de delito”

“El caso le cae al juez Peinado por turno, no porque lo designaron a dedo, a diferencia de la Audiencia Nacional”

“Moncloa nos ha intentado desacreditar para intentar salvar a la esposa del presidente pero no les ha funcionado”

“¿Qué servicios ha prestado Barrabés a Begoña para justificar la carta de recomendación?”

“Vamos a pedir que Carlos Barrabés y Javier Hidalgo pasen de testigos a imputados”

“Se ha intentado desacreditar a los medios que publican informaciones del caso”

“Cualquier noticia criminis debe ser investigada porque pueden ser indicios de delito”

“Estoy seguro que Sánchez sabía lo que estaba pasando, es cómplice y encubridor de las actuaciones de su esposa”

“Pedro Sánchez tiene fecha de caducidad: entre septiembre y octubre llamará a elecciones”

“El tema Begoña ha superado al de la infanta y al del juez Garzón. A eso hay que sumar el caso del hermano”

“Creo que Begoña y el hermano de Sánchez serán condenados”

“Europa no va a consentir que el Fiscal General siga con una acusación de revelación de secretos encima”

“Lo de la comparecencia de Begoña fue vergonzoso. A mí me sorprendió que declarara sentada en un rincón”

“En el caso de Urdangarin se cumplió el precepto de igualdad ante la ley, con el caso Begoña no ha sido así”

“Estoy seguro que, si sigue en el poder, Sánchez va a amnistiar a Begoña y a su hermano si son condenados”

“El juez Peinado tiene una experiencia enorme y está actuando con una corrección exquisita”

“Voy en metro y autobús, soy un ciudadano como cualquier otro”

“Tengo enemigos pero creo que tengo más amigos y simpatizantes”