Benjamín López lanza una advertencia que hiela la sangre: “Si Pedro Sánchez sigue en el poder será letal para España”

Benjamín López es periodista, licenciado por la Universidad Pontificia de Salamanca, que cuenta con más de 3 décadas de experiencia.

Ha sido colaborador en Telemadrid, El programa de Ana Rosa de Telecinco, TVE, Cuatro, 13TV e Intereconomía. Actualmente, es director de EsDiario.

En su conversación con el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, ha analizado la actualidad de España y ha dejado una miríada de frases interesantes:

“España está en un pozo negro que tiene un nombre, Pedro Sánchez”

“Pedro Sánchez es un experto estratega y tiene una ventaja: no tiene escrúpulos”

“Zapatero sembró la semilla del mal pero Sánchez ha dado un paso más con su falta de escrúpulos, no tiene límites”

“Sánchez usará la presunta corrupción de Begoña o de su hermano para victimizarse, para decir que es un complot contra él”

“Sánchez quiere asfixiar a los medios críticos pero lo tiene difícil porque hay medios afines que se verán afectados”

“A Sánchez le duelen los titulares de la prensa crítica, lo sacan de quicio porque no los controla todos”

“No es el Gobierno el que tiene que decidir qué es la verdad o qué es un bulo”

“Lo de Iñaki Gabilondo firmando el manifiesto en apoyo a Sánchez es inaudito”

“Todas las informaciones de Begoña son ciertas, tenemos documentos que avalan todo lo que hemos publicado”

“Lo de Begoña es impresentable, impropio de una esposa del presidente de Gobierno. No tiene un pase, exista delito o no”

“Han pasado de ‘pasear’ a Begoña a esconderla el día de su declaración en Plaza Castilla. Es una incongruencia”

“El periodismo es intentar conseguir la foto, la información que nadie quiere que consigas. No entiendo las críticas”

“Sánchez ha conseguido anular a algunos socios mimetizándose con ellos”

“La prioridad nacional es echar a Pedro Sánchez”

“Feijóo no debe competir con Vox, tiene que ampliar la base hacia el centro. Pero Vox tampoco puede estar peleándose con el PP”

“Si la derecha no tiene altura de miras que el momento requiere, mal vamos”

“Seguir con Pedro Sánchez sería letal”

“Sánchez repetirá elecciones generales o en Cataluña solo si ve una oportunidad en ello”

“Pedro Sánchez está en el poder pero no gobierna. Casi ni necesita al Parlamento”