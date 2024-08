Donald Trump pone en marcha su plan para destrozar a Kamala Harris

Donald Trump reapareció este 14 de agosto de 2024 en Carolina del Norte, un estado clave en las elecciones, para hablar de la economía, que será su punto fuerte en las elecciones presidenciales de noviembre, pero aprovechó para marcar los puntos sobre los que basa su campaña para destrozar a su rival Kamala Harris.

Su estrategia para enfrentar a la vicepresidenta Harris, que ha logrado en pocas semanas sacar a los demócratas del letargo en que los tenía sumidos el balbucean Joe Biden, es muy evidente.

Fue el Trump de siempre, calificando a Harris «loca» y «no inteligente», mientras se burlaba de su risa con ataques sexistas e intensificaba su ofensiva sobre la inmigración, pero añadió a eso detalles que dejan claro que tiene por fin un plan coherente, tras bastantes dñias de despite por no no tener enfrente a alguien tan frágil como Biden.

Donald Trump y Elon Musk riéndose de todos los 'ofendiditos' y de sus haters 🤣 pic.twitter.com/OkqrLOqw6x — Los Meconios (@LosMeconios) August 14, 2024

El evento de Carolina del Norte ofreció un adelanto de cómo se desarrollará la carrera hacia el Día de las Elecciones después de la Convención Nacional Demócrata la próxima semana.

El plan de Trump es profundamente personal y está diseñado para destruir la idea de que Harris, la segunda mujer en encabezar una candidatura presidencial de un partido importante, es competente para servir en la Casa Blanca.

Implica culparla por la inflación y los altos precios de los alimentos que atormentaron la administración de Biden, bajo el nuevo título de «Kamalanomics».

El equipo del aspirante republicano también quiere frustrar cualquier esfuerzo de la vicepresidenta para presentar su candidatura como un nuevo comienzo para la política económica.

Trump pinta a Harris como una ‘progre’ extrema, una estrategia que ha funcionado en las campañas presidenciales republicanas en el pasado. La comparan, por ejemplo, con el senador de Vermont Bernie Sanders.

Y la van a retratar como una oportunista que se alejó de posiciones anteriores sobre energía y atención médica, pero que volvería a lo que él dice es su pasado radical si fuera elegida.

En palabras del nominado republicano a la vicepresidencia JD Vance, la demócrata Harris es un «camaleón» que cambia su política e identidad racial para adaptarse a su búsqueda de poder.

Apretando de paso con la política del miedo, enumerando las ‘catástrofes’ que sucederían en EEUU y en el extranjero si Harris fuera presidenta.

Ahí, Trump no se corta un pelo: desde la Tercera Guerra Mundial hasta una Gran Depresión.

Trump: “Kamala Harris quiere estar a cargo de toda la economía de EE.UU., pero ni ella ni su compañero han tenido jamás un empleo en el sector privado en toda su carrera profesional. No es de extrañar que ambos sean socialistas”. pic.twitter.com/JseSM9QObM — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) August 14, 2024

Es evidente que el republicano juega sobre la inseguridad que crece entre los estadounidenses, que luchan por mantener un estilo de vida decente y que pueden alarmarse de que enemigos de EE. UU. como China y Rusia están en marcha.

Las encuestas muestran que Harris ha transformado la carrera hacia la Casa Blanca. La vicepresidenta ha desatado una explosión de entusiasmo en un partido que estaba desmoralizado hace solo tres semanas. Y está reparando los agujeros en la coalición demócrata que amenazaban con condenar las esperanzas de un segundo mandato de Biden, especialmente entre los votantes minoritarios y jóvenes.

Para contrarrestar eso, Trump apuesta fuerte, decidido a ganarse a los votantes suburbanos, mujeres y moderados en estados clave, en los que los sondeos hablan ahora de ‘empate’.

El miércoles, Trump se burló nuevamente de Harris, subrayando que no es apta para la presidencia. «¿Qué pasó con su risa? No he escuchado esa risa en una semana”.

«Por eso la mantienen fuera del escenario”.

Califico la risa de Harris como la de “una persona loca».

«Este es un día un poco diferente, esto no es un mitin”. «Querían hacer un discurso sobre la economía, así que estamos haciendo esto como un discurso intelectual. Hoy todos ustedes son intelectuales”. «Ella no es una persona brillante. No es inteligente”.

Y pinta a Harris como una izquierdista extrema de alguna manera ajena a la política de la mayoría de los estadounidenses.

«El 6 de noviembre, ella será una liberal de San Francisco nuevamente, destruyendo todo a su paso”. «Kamala ha declarado que abordar la inflación será una prioridad desde el primer día. Pero el primer día para Kamala fue hace tres años y medio. ¿Por qué no lo ha hecho?”. «Por cierto, son un equipo, ella está tratando de tirarlo por la borda … no, no, son un equipo”.

A eso se suma el intento de cargar a Harris con la responsabilidad directa de las penalidades económicas de muchos trabajadores.

«¿Alguien aquí se siente más rico bajo Kamala Harris (y) el corrupto Joe que durante la administración Trump? ¿Es algo menos caro bajo Kamala Harris y el corrupto Joe?”.

Y volviendo a los ataques personales, Trump prometió no «dejar que esta lunática socialista incompetente siga arruinando nuestra economía por otros cuatro años”.

Entre los argumentos de fondo esta el de que Harris volverá a sus políticas anteriores después de desautorizarlas, por ejemplo, prohibiendo el fracking o buscando un sistema de salud de pagador único.