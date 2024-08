Elon Musk acude en ayuda de Trump y chafa la ‘luna de miel’ de Kamala Harris

Un ‘torpedo‘ en la linea de flotación del barco demócrata y a solo tres meses de las elecciones presidencial norteamericanas.

Porque la apuesta de Elón Musk cambia muy probablemente el juego y frena, casi en seco, la ‘luna de miel’ con las encuestas que parecía tener Kamala Harris, desde que sustituyo al anciano Joe Biden como candidato a la Casa Blanca.

El hombre más rico del mundo y el que alguna vez fue y posiblemente será el hombre más poderoso del mundo estuvieron de acuerdo en casi todo.

El titán tecnológico Elon Musk abrió su plataforma X el lunes, 12 de agosto den 2024, por la noche, ofreciendo a Donald Trump un canal libre, sin censura, ni imposiciones políticamente correctas .

La conversación representó otro capítulo extraordinario en una campaña presidencial que ha desafiado la lógica con sus sorprendentes giros en las últimas semanas, incluyendo un intento de asesinato contra Trump y la decisión del presidente Biden de no buscar la reelección.

El expresidente ha estado luchando para lidiar con el despegue meteórico de la nueva candidata demócrata. En ocasiones, durante su extensa charla, Musk parecía estar usando el poder de su perfil y plataforma para aconsejar a Trump sobre cómo presentar mejores argumentos contra Harris.

«Es una creyente beata de la izquierda radical», dijo Trump sobre una oponente demócrata que, según medios como Ther New York Times – que odia al republicano- ha borrado su ventaja en las encuestas en solo tres semanas como candidata.

Trump afirmo que Biden ha sido destituido ilegalmente para dar paso a Harris.

Musk está de acuerdo con Trump en que Harris es una izquierdista radical y halagó a su invitado insinuando que él era fuerte y que sus oponentes demócratas son débiles.

Se refirió a los enemigos de Estados Unidos y dijo:

«¿Temen al presidente estadounidense o es alguien a quien no respetan y no temen? Veamos las imágenes del asesinato. Como, bueno, sabes, el presidente Trump es como, no te metas conmigo».