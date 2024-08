¡Nueva pesadilla para Sánchez! Ábalos amaga con soltar prenda después de la ‘jugarreta’ de Puente

José Luis Ábalos es la cabeza de turco del PSOE.

Desde el ministerio de Transportes, del que fue responsable entre 2020 y 2021, han realizado una auditoría en relación al caso Koldo y la compra de mascarillas.

La cartera dirigida por Óscar Puente ha revelado que Ábalos duplicó la compra de mascarillas de cuatro a ocho millones en un periodo de «tan solo 38 minutos».

Aunque en un principio, el exministro aseguró que guardaría silencio no siendo un personaje incómodo para los socialistas que están inmersos en una presunta trama de corrupción que salpica al partido. Ahora, las tornas han cambiado después de esta ‘jugarreta’ del que fue su partido.

En una entrevista concedida a ‘El Mundo’, Ábalos ha expresado su enorme cabreo ante esta auditoría asegurando que puede defenderse “de todo”.

«Se me escapa la motivación por la que el Ministerio ha hecho esto»

Sobre el documento que le haría responsable de la trama Koldo, ha subrayado que se trata de “una investigación paralela y subjetiva que no tiene sentido ni precedentes en España contra alguien de un mismo partido político”.

“Con respecto a que yo cambio el precio de las mascarillas al alza en 38 minutos, los funcionarios me pasan órdenes para firmar y yo firmo. A día de hoy me dicen que la oferta tiene que ser para ese tiempo y me da igual 4, que 8, que 12. Lo que quiero es que ese material llegue. No se pone el acento en eso. ¿Por qué no se pone en valor todo eso?”, ha agregado.

Además, ha manifestado su sorpresa ante esta auditoría: «Se me escapa la motivación por la que el Ministerio ha hecho esto. No es para colaborar con la Justicia porque se trata de una investigación paralela. Tampoco es para aclarar el tema porque no es su función».

¿Podrá dar Ábalos algún tipo de información que enfangue al PSOE y por ende, a Pedro Sánchez? Un nuevo quebradero de cabeza más para el presidente del Gobierno.