El Ejército de Israel encuentra en Gaza los cadáveres de 6 rehenes recién asesinados por los terroristas de Hamas

El ejército de Israel recuperó en la madrugada de este 1 de septiembre de 2024 los cadávers de seis rehenes recién asesinados por los terroristas de Hamás.

Entre lkos cuerpos, de los ejecutados a sangre fría por los fanáticos islámicos, está el de un israelí-estadounidense.

Se trata de Hersh Goldberg-Polin, un joven originario de California cuya historia se convirtió en símbolo de la angustia nacional e internacional, desatada por la masacre y ola de violaciones, asesinatos y capturas perpetrada por los islámicos de Hamas en 7 de octubre de 2023.

Los soldados israelíes hallaron los cuerpos en túneles bajo el enclave.

Según el portavoz de las Fuerzas de Defensa, Daniel Hagari, los rehenes fueron asesinados poco antes de que los militares los alcanzaran.

Los padres de Goldberg-Polin han sido muy activos, presionando al gobierno israelí para asegurar la liberación de los rehenes y alzando sus voces en foros internacionales, incluyendo su emotivo discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago.

Devastating news Hamas murdered Hersh Goldberg-Polin in captivity. Hell is not enough. The body of Hersh Goldberg-Polin, an American citizen, has been recovered in Gaza. pic.twitter.com/dsVEDJRloc

El impacto de la muerte de Goldberg-Polin no solo se siente en Israel, sino también en los círculos políticos de Estados Unidos.

El joven norteamericano fue secuestrado -como muchos otros- en el Festival de Nova, a escasa distancia de la frontera con Gaza, mientras bailaba y cantaba por la paz en el mundo.

Herido de bala, fue arrastrado por los terroristas hacia sus túneles en Gaza, mientras violaban y masacraban a cientos de jóvenes.

This is Hersh Goldberg-Polin.

He is an AMERICAN citizen.

This AMERICAN had his arm blown off as he was kidnapped on Oct 7th.

This AMERICAN can be seen being brutalized by his kidnappers.

This AMERICAN has been held hostage for 261 days.

Where is the American media outrage? pic.twitter.com/nEzNRWpDef

