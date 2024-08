Los aviones israelies destruyen cientos de rampas lanzacohetes de Hezbolá en Líbano

En lo que han calificado de ‘acción preventiva‘, pero esta siendo devastador, en la madrugada de este 25 de agosto de 2024, un centenar de aviones israelíes atacaron y destruyeron en Líbano cientos de lanzadores de cohetes de Hezbolá, destinados a un fuego inmediato hacia el norte y centro de Israel».

«Más de 40 áreas de lanzamiento en Líbano fueron atacadas durante los bombardeos».

Los terroristas de Hezbolá aún no ha comentado sobre la operación, pero parece una clara escalada bélica y debe de haber causado enormes daños y bajas.

Según todos los indicios, reporta The New York Times y filtra el servicio secreto Shin Beth, los terroristas islámicos habían previsto lanzar una monumental oleada de cohetes contra Israel a las 5.00 de esta madrugada.

Pero justo antes les cayó encima la ‘mundial‘, lo que les obligó a retrasar la operación a la 5.30 y a usar sólo unos 300 proyectiles, en ligar de los miles que habían previsto.

La agencia estatal libanesa NNA calificó los ataques israelíes de la madrugada del domingo como «los más violentos desde el comienzo de la guerra«, diciendo que «a partir de las 4 am, los ataques aéreos hostiles no dejaron de apuntar a las ciudades del sur».

🇱🇧🇮🇱 Israel carries out an attack with four airstrikes on Al Beqaa’ East of Lebanon. #Israel #Hezbollah #Lebanon #idf #iran #gaza #Palestine pic.twitter.com/YAWYtQRojw

— War Correspondent (@War_monitor1) August 20, 2024