Intentan asesinar de nuevo a Donald Trump

Apesta a nuevo intento de asesinato.

Y otra vez Donald Trump como objetivo.

El candidato presidencial republicano está a salvo tras disparos muy cerca de él.

El francotirador detenido es Ryan Wesley Routh.

El tal Routh, quien posee una pequeña empresa de construcción en Hawái y tiene 58 años, había criticado a Trump en redes sociales.

Esto es lo que sabemos sobre él:

La corresponsal nacional de Politico, Meridith McGraw, informó que los disparos en cuestión se produjeron este 15 de septiembre de 2024 en el Trump National Golf Club en West Palm Beach, Florida, donde el ex presidente y nominado republicano para las elecciones de noviembre estaba jugando al golf.

Este es el segundo incidente de este tipo en dos meses, lo que subraya la polarización extrema del país y la creciente violencia en torno a la política estadounidense, exacerbada por la fácil disponibilidad de armas. Los candidatos ahora enfrentan al público desde detrás de pantallas antibalas, mientras crecen los temores de que este período electoral tan turbulento pueda llevar al país por un camino aún más oscuro.

Este tipo de ataques revela una realidad preocupante: los candidatos a la presidencia de EE. UU. están arriesgando sus vidas.

Después de años sin intentos de asesinato contra altos funcionarios del gobierno, este año ha revivido la inquietante posibilidad de que quienes aspiran al cargo más alto del país puedan ser objetivos mortales.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Tanto aliados como rivales de Trump, como Kamala Harris y Joe Biden, expresaron alivio por su seguridad.

Sin embargo, Trump, fiel a su estilo, rápidamente utilizó el incidente para reforzar su narrativa de resistencia y persecución, incluso enviando correos electrónicos de recaudación de fondos minutos después del suceso, destacando su supuesta invulnerabilidad.

Sus aliados, como la congresista Elise Stefanik, insinuaron que Trump había sido protegido por intervención divina, lo cual refuerza la creencia entre sus seguidores de que su victoria es casi predestinada.

A medida que avanza la investigación, se cuestiona el desempeño del Servicio Secreto.

Este segundo incidente ha generado dudas sobre los protocolos de seguridad, especialmente considerando que el individuo fue detectado a pocos metros de Trump.

Este ciclo electoral ha sido extraordinario y lleno de sorpresas, con Biden retirando su candidatura en favor de Harris y Trump enfrentándose a múltiples cargos penales.

En este contexto, los intentos de asesinato contra Trump podrían haber generado un aumento en la simpatía hacia él, pero en un escenario político tan polarizado, no está claro cuánta influencia real tendrán estos eventos en la percepción pública.

The New York Post, citando fuentes, señaló que dos personas que intercambiaban disparos dirigidos específicamente entre sí se enfrentaron en un tiroteo.

BREAKING:

Shots fired at the Trump International Golf Course in West Palm Beach while Trump was playing golf there.

An AK-47 was found in the bushes and a suspect was caught after fleeing over a nearby wall pic.twitter.com/7Lt9W9uKNQ

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2024